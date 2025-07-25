自由開講》藍白立委刪國防預算 數位紀錄全現形

◎ 宗正直言集

在數位時代，公眾人物一言一行全都會留下數位足跡。每張刪改的預算表、每段國會直播，都為民眾與國際夥伴提供「可驗證的真相」。但近日部分藍白立委卻選擇利用片段訊息，誇大為民進黨也刪減國防預算，刻意誤導國際盟友與民眾，製造台美與政府人民間對立情緒，為政治目的操弄民意。這樣的手段，全在數位紀錄中現形，無法遮掩民主社會人民眼中所清楚看見出的事實，更無法騙過台灣人民的理性與遠見。

立法院院會進行國防部「獵鴞專案」採購預算表決，全有數位紀錄。（資料照，擷取自立法院IVOD隨選視訊）

以近日熱議的「獵鴞無人機案」為例，在野立委們主張「民進黨王定宇委員也刪國防預算」，試圖將自己惡形惡狀妨礙政府正常行政的濫刪行徑合理化。然而國會議事全有數位紀錄，呈現事實卻截然相反，該案原預算115億元獲美方善意回應，報價調降40%，即使金額減少，王委員卻以附帶決議授權，確保所有預算仍致力於國軍急需的裝備採購。若無王委員力挺此有利決議，國軍恐真正流失急需的寶貴戰力。

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這種「只說一半，曲意誤導」的政治惡鬥，不僅意圖抹黑潑髒水，用謊言瓦解民心士氣，背後意圖更是罪行重大，刻意對全民防衛、守護台灣的共識造成惡性侵蝕，根本上就是違法亂紀的愚昧行為。

其實，眾多國際學者早已揭示此類政客操作輿論的危險，如哈佛大學法學學者卡斯桑斯坦（Cass Sunstein）在其著作《謊言：欺騙時代的謊言與言論自由》中所指出的：「我們縱容了太多謊言，包括那些既威脅公眾健康又破壞民主根基的謊言。」 。

意即言論雖可自由，但當其肆意利用網路傳播迅速的特性，意圖散播謠言謊言，侵犯公共治理能力，民主基礎即遭侵蝕。當惡質政客片面操縱輿論，便等同傷害民主制度中最根本的信任鏈條 ，這種行為便應該由人民與政府齊心協力摒除。

AIT處長谷立言日前接受本報專訪表示，他有信心台灣國會了解國防安全的重要性。（資料照）



更加諷刺的是，台灣最重要的國際盟友-美國，已由美國在台協會（AIT）明確表態，台灣須完整審慎國防預算，切莫以政黨鬥爭阻礙國際信任與國家安全。若在野立委們仍選擇以坑蒙拐騙的無賴式應對，只會凸顯他們與台灣人民捍衛自由民主意志與國際普世價值的徹底脫節，更無能擔負起民眾對台灣未來的美好期待。

要提醒的是，民主價值不只是超越一時的選舉結果，更在於能以資訊透明、全民監督來制衡來確保決策品質。若特定立委只關注短視私我政治利益，無異自取被人民唾棄罷免之路。

台灣是一座制度透明、法制健全的民主之島。在這樣的社會裡，任何斷章取義、誤導真相的策略都註定無藏身之地。數位軌跡不會消失，也不該消失。台灣人民的智慧與民主制度的自愈能力，正從這些即將被大罷免掃入歷史塵埃的無知政客身上，愈見堅強耀眼！

（作者為科技業執行長暨國立臺北大學企管系系友會秘書長）

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