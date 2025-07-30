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法操》【刑法小教室】到底什麼狀況，稱得上「情堪憫恕」？

究竟刑法第59條所訂定的「情堪憫恕」是在講什麼呢？
法操FOLLAW

法操FOLLAW

2025/07/30 09:30

◎法操司想傳媒

（擷取自貼文）（擷取自貼文）

類似案件更新：王姓男子偕同友人至KTV消費，由被害人與其他兩位傳播妹坐檯。男子在被害人醉倒不醒人事後，乘機性侵得逞。一審法院判處4年有期徒刑，男子不服提起上訴。

二審認為男子並沒有對被害人使用暴力，惡性尚非重大，且已經與被害人達成和解，被害人願意撤回附帶民事訴訟，及放棄其他民刑事訴訟請求權。認定被告非極惡無可饒恕之人，且被告尚有努力彌補其過錯，依刑法第57條規定，情堪憫恕，判處2年有期徒刑，緩刑5年。

據新聞報導指出，新竹一名古姓男子，將中度智能障礙的女子帶到旅社性侵，起初古男一直否認犯行，直至一審判決前才認罪，之後僅賠付被害人四萬元，就停止支付和解金。新竹地院之後竟以刑法第59條「情堪憫恕」規定減刑，將法定刑三年以上、十年以下的乘機性交罪，輕判一年八個月，且緩刑四年。

此案上訴至高等法院後，該院斥責古男無悔意，並認定一審以古男和被害人和解、承認犯行，就以「情堪憫恕」減刑，是誤用刑法減刑規定，昨改判三年四個月，全案可上訴。究竟刑法第59條所訂定的「情堪憫恕」是在講什麼呢？就讓《法操》帶領各位來深入了解。

刑法除了「理性標準」外，也衡量「人性標準」

刑法第59條全文，不但簡短，且文字內容非常耐人尋味：犯罪之情狀顯可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重者，得酌量減輕其刑。到底什麼樣的狀況，能用「憫恕」當作減刑理由呢？

刑罰的目的，包括對於犯罪者所為不法行為的「懲罰」，而每種不同的不法行為，該受到何種程度的懲罰，就是當初立法者的考量。所以，法定刑可以說是立法者考慮後，對於刑法所制訂的「理性標準」。但是，除了理性標準，法律的適用，也必須是由人去裁量、斷定的，所以，「人性標準」也很重要。故為保持刑罰的「衡平性」，刑罰也需人性化，才會有了刑法第57條和第59條的制訂。

刑法第57條「量刑標準」v.s. 刑法第59條「情堪憫恕」

那對於犯罪應該如何量刑呢？一般科刑的標準，是先看有無加重或減輕事由，再依據刑法第57條所定，從犯罪動機、目的、犯罪時所受之刺激、犯罪手段、犯罪行為人的生活狀況、犯罪行為人的品行、與被害人的關係以及犯罪後的態度等，去決定該在法定刑內判處如何的刑度。

所以，許多判決中提到的被告無前科、素行端正、犯後與被害人和解、一時衝動、向被害人道歉、經濟困難、獨負家庭生活等，以上這些，其實都屬於刑法第57條的「量刑標準」，但，卻常常被錯誤套用在刑法第59條中的「情堪憫恕」，誤當成減刑的理由。

對於刑法第59條的適用，是要「犯罪之情狀，必須另有其特殊之原因與環境，在客觀上足以引起一般同情」。在這樣的情況下，科以最低法定刑仍認過重，才能為刑法第59條的適用。所以，刑法第59條，可以說是一種「法外開恩」的規定，也讓法官對於特殊情狀可以為特殊處理。

「情堪憫恕」而減刑，應要謹慎

現今，最常見適用刑法第59條的情形，就是涉犯《毒品危害防制條例》中販賣毒品的犯罪。以該條例第4條為例，製造、運輸、販賣第一級毒品者，處死刑或無期徒刑。

也就是說，只要是販毒，依法都會被判死刑或無期徒刑。雖販毒是不對的行為，但一個人賣「一包毒品」和「一車毒品」，還是有程度上的差別吧？所以，在實務上，就常可見到法官適用刑法第59條，讓法官依不同的販毒情狀，而有更大的量刑空間，以給予犯罪者罪刑相當之處罰。

從實務面及學說層面來看，刑法第59條「情堪憫恕」而可減刑的規定，在刑法上，仍有其必要性，但應該要謹慎使用，不能做為法官恣意減刑的理由。

在本件中，新竹地院的法官，僅因被告有和解，卻忽略「有無和解」應該屬於刑法第57條量刑情狀的判斷，就遽然引用刑法第59條，這樣的法律適用，確實不當。因此，對於二審法院的改正，我們是予以肯定的。畢竟，刑法第59條屬於類似「法外開恩」的規定，在適用上更應審慎為之呀。

本文經授權轉載自【法操】【刑法小教室】到底什麼狀況，稱得上「情堪憫恕」？

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