健康醫療網》肺癌術後三年是復發高峰 醫揭「降復發、存活關鍵武器」

張晟瑜醫師提醒，早期肺癌大多沒有明顯症狀，許多患者是在健康檢查、接受低劑量電腦斷層（LDCT）時意外發現。這類檢查能揪出毛玻璃狀的小結節，但這些異常通常不會引起不適，就算偶爾出現輕微咳嗽，也常被誤以為是小毛病而忽略。

◎ 健康醫療網

肺癌依組織型態可分為小細胞肺癌與非小細胞肺癌，其中非小細胞肺癌又包含肺腺癌、鱗狀細胞癌與大細胞癌。（擷取自貼文）

在台灣，肺癌多年來高居國人癌症死因首位。即便早期肺癌可以透過手術切除，患者仍面臨不低的復發風險。亞東醫院胸腔內科專任主治醫師兼肺癌團隊召集人張晟瑜指出，肺癌中以「EGFR基因突變型」最為常見，且這類型患者有較高的腦轉移風險。因此，術後若能進行基因檢測，有助於醫療團隊規劃後續合適的輔助治療，進一步降低復發機率、提升存活率。

早期肺癌無明顯症狀 高風險族群應定期篩檢

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張晟瑜醫師提醒，早期肺癌大多沒有明顯症狀，許多患者是在健康檢查、接受低劑量電腦斷層（LDCT）時意外發現。這類檢查能揪出毛玻璃狀的小結節，但這些異常通常不會引起不適，就算偶爾出現輕微咳嗽，也常被誤以為是小毛病而忽略。

他建議，吸菸超過20年、家族中有二等親內罹患肺癌、長期暴露在空污或二手菸環境的人，都是肺癌高風險族群，應定期接受肺部篩檢，才能及早發現、及早治療。

EGFR突變型肺腺癌復發高 術後2至3年最關鍵

肺癌依組織型態可分為小細胞肺癌與非小細胞肺癌，其中非小細胞肺癌又包含肺腺癌、鱗狀細胞癌與大細胞癌。張晟瑜醫師說，EGFR基因突變最常見於肺腺癌，尤其在亞洲地區、不吸菸的女性族群中，發生率更高，台灣的比例約有40%至50%。

值得注意的是，EGFR突變型患者不僅復發風險較高，轉移速度也快。統計顯示，第1期患者的復發率約為45%、第2期為62%，到了第3期更高達76%。術後前兩至三年是最重要的觀察期，常見的轉移位置包括腦部、骨頭等其他器官，若未及早發現與介入治療，對患者生活品質影響極大。

亞東醫院胸腔內科專任主治醫師兼肺癌團隊召集人張晟瑜。（擷取自貼文）



手術仍是早期肺癌首選 術後輔助治療與基因檢測助延後復發

張晟瑜醫師說明，早期肺癌的主要治療方式以手術為主。若因身體狀況或其他因素無法手術的患者，則可考慮其他局部治療方式，例如立體定位放射治療或高能量放射線治療，以控制腫瘤生長、延緩病情進展。

對於已完成手術的患者，自第1B期起，會建議接受約4個月的輔助性化學治療，並同步將腫瘤檢體進行基因檢測，以確認是否存在如EGFR或ALK等基因突變。一旦發現突變，醫療團隊即可考慮及早使用相對應標靶藥物治療，有助延後復發、提升無病存活期。張晟瑜醫師也提醒，患者可主動與醫療團隊討論是否需要進行基因檢測，並共同規劃最合適的後續治療策略。

標靶藥物助壓制殘餘病灶、避免復發風險 副作用多可控制

2024年底，台灣六大學會共同擬定肺癌治療共識，治療共識也有納入EGFR/ALK接續標靶治療。張晟瑜醫師指出，儘管手術已經把腫瘤切除，但體內仍可能存在肉眼無法偵測的微小癌細胞，特別是潛藏在血液中的病灶，未來可能變成轉移或復發的根源。此時，術後接續使用標靶藥物，有助有效壓制殘餘癌細胞，降低復發風險，進一步延長患者存活期。

而在EGFR標靶藥物治療期間，部分患者可能會出現皮疹、腹瀉、甲溝炎與肝功能變化等副作用。張晟瑜醫師強調，臨床上多數症狀可透過藥物調整與適當處置獲得控制，建議病患不必過度擔憂。

術後輔助治療影響預後走向 個案提醒基因檢測與標靶的重要性

張晟瑜醫師也分享兩則臨床案例，提醒基因檢測與標靶治療對預後的重要影響。第一位為65歲女性患者，確診第3A期EGFR突變型肺腺癌，因經濟考量未能使用標靶治療，在後續追蹤中於半年內發現2公分腦部有轉移腫瘤，病情進展至第4期。

另一名35歲不吸菸女性，同樣確診第3A期EGFR突變型肺腺癌，在保險理賠支持下，手術後接續接受標靶藥物治療，至今已穩定追蹤兩年多，影像檢查與腫瘤指數皆維持正常，生活品質良好，顯示早期完整治療的重要性。

健保尚未給付術後標靶藥 醫籲及早規劃減輕經濟壓力

不過，張晟瑜醫師坦言，目前EGFR術後標靶治療尚未納入健保給付，對許多患者而言，雖然早期發現、接受手術與基因檢測已成常規，但昂貴的藥物費用仍是治療最大障礙。統計顯示，能夠自費完成標靶藥物療程的患者不到一成，許多病患因經濟壓力被迫中斷治療，增加復發風險。

因此，他也提醒民眾，應及早規劃醫療相關財務及保險，為未來可能面臨的高額醫療費用預做準備，同時也期盼未來健保政策能與國際接軌，盡早將有效標靶藥物納入給付，減輕患者經濟負擔，協助更多病患降低復發、維持良好生活品質。

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