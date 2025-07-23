晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

沈榮欽國際視野》微知識：國際如何看大罷免

「大罷免」的結果將對北京和華盛頓都產生影響。北京希望罷免行動失敗，以延續政府與反對派控制的立法機構之間的內鬥。華盛頓可能會認為，一個由民進黨主導、支持政府的立法機構更容易合作。
沈榮欽 國際視野

沈榮欽 國際視野

2025/07/23 11:30

◆北京希望大罷免失敗，華盛頓則希望大罷免成功

「大罷免」的結果將對北京和華盛頓都產生影響。北京希望罷免行動失敗，以延續政府與反對派控制的立法機構之間的內鬥。華盛頓可能會認為，一個由民進黨主導、支持政府的立法機構更容易合作。

然而，華盛頓方面若出現令人不快的意外，可能會增強國民黨的力量，因為國民黨主張在台灣和北京之間採取更「平衡」的策略；而中共的錯誤選擇——他們過去就經常這樣做——則可能有利於民進黨。

「大罷免」的結果將對北京和華盛頓都產生影響。圖為美國國旗和中國五星旗。（美聯社檔案照）「大罷免」的結果將對北京和華盛頓都產生影響。圖為美國國旗和中國五星旗。（美聯社檔案照）

◆大罷免是一場民主實驗

很難評估有多少罷免案會獲得通過。更難確定立法院的多數席次是否會真正易主。即使罷免案成功，也需要舉行補選，而國民黨的替代候選人很可能能夠保住席位。

儘管如此，「大罷免」已算是成功的。它為公民提供了一個平台，讓他們能夠具體地表達對立法院表現的不滿。公民對外國勢力危害的認識有所提升，並累積了直接對抗政客的經驗，這將對未來的不良行為起到震懾作用。

沈榮欽國際視野》微知識：國際如何看大罷免大罷免時代台派、中華民國派打破隔閡同台，齊籲下架親共立委。（資料照）

簡言之，2025年的「大罷免」將使台灣的民主邁上新的階梯。台灣社會正憑藉自身努力，增強政治韌性，抵禦中共帶來的多重威脅。這必然會受到國際社會台灣朋友，乃至世界各地民主朋友的歡迎。

◆大罷免導致台灣社會更加分歧

由公民發起的大罷免到了最後階段，成為各政黨直接動員的舞台，民眾在街頭挑釁連署者時有所聞，社群媒體之間的攻訐更加嚴重。

而政黨與罷團高度動員的結果，讓台灣朋友、同事或甚至親人之間，都為此產生重大的分歧。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書