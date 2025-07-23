沈榮欽國際視野》微知識：國際如何看大罷免

「大罷免」的結果將對北京和華盛頓都產生影響。北京希望罷免行動失敗，以延續政府與反對派控制的立法機構之間的內鬥。華盛頓可能會認為，一個由民進黨主導、支持政府的立法機構更容易合作。

◆北京希望大罷免失敗，華盛頓則希望大罷免成功

「大罷免」的結果將對北京和華盛頓都產生影響。北京希望罷免行動失敗，以延續政府與反對派控制的立法機構之間的內鬥。華盛頓可能會認為，一個由民進黨主導、支持政府的立法機構更容易合作。

請繼續往下閱讀...

然而，華盛頓方面若出現令人不快的意外，可能會增強國民黨的力量，因為國民黨主張在台灣和北京之間採取更「平衡」的策略；而中共的錯誤選擇——他們過去就經常這樣做——則可能有利於民進黨。

「大罷免」的結果將對北京和華盛頓都產生影響。圖為美國國旗和中國五星旗。（美聯社檔案照）

◆大罷免是一場民主實驗

很難評估有多少罷免案會獲得通過。更難確定立法院的多數席次是否會真正易主。即使罷免案成功，也需要舉行補選，而國民黨的替代候選人很可能能夠保住席位。

儘管如此，「大罷免」已算是成功的。它為公民提供了一個平台，讓他們能夠具體地表達對立法院表現的不滿。公民對外國勢力危害的認識有所提升，並累積了直接對抗政客的經驗，這將對未來的不良行為起到震懾作用。

大罷免時代台派、中華民國派打破隔閡同台，齊籲下架親共立委。（資料照）



簡言之，2025年的「大罷免」將使台灣的民主邁上新的階梯。台灣社會正憑藉自身努力，增強政治韌性，抵禦中共帶來的多重威脅。這必然會受到國際社會台灣朋友，乃至世界各地民主朋友的歡迎。

◆大罷免導致台灣社會更加分歧

由公民發起的大罷免到了最後階段，成為各政黨直接動員的舞台，民眾在街頭挑釁連署者時有所聞，社群媒體之間的攻訐更加嚴重。

而政黨與罷團高度動員的結果，讓台灣朋友、同事或甚至親人之間，都為此產生重大的分歧。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法