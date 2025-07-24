自由開講》救災未苦民所苦？ 國軍台電拚了命！ 別遲疑影響投票

◎張簡曉芸

雖然我在阿公、阿嬤的呵護下，只在高雄住到三歲，就北上念幼稚園。但是在情感與土地的認同上，我一直覺得自己是南部人。加上九歲的時候，回老家過暑假遇到賽洛瑪颱風。那時剛好阿公阿嬤去阿里山旅遊，雖然姑姑叔叔們死命的頂住木門，我們這些小蘿蔔頭則抱坐在頂著木門的長板凳上，一同奮力護衛家園，屋頂的瓦片還是陸續被吹翻，家裡開始下起小雨，隨後轟地一聲，廚房的屋頂也垮下來壓到瓦斯爐⋯⋯所以每當南部發生嚴重的天災，我總會心頭跟著揪緊一下，為當地的居民們擔憂與不捨。

丹娜絲颱風重創嘉南平原，全國電桿倒斷規模近2500支。（台電提供）

這回由嘉義布袋登陸的丹娜絲颱風，強度似乎比當年的賽洛瑪更強，重創了雲嘉南高地區。看到新聞畫面中倒成一排的電線桿、被吹翻和壓垮的門窗和屋頂、好幾天沒有水電與通信訊號的居民，和因為發展綠能而新興的光電太陽能板災情，令人心情沉重。

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大自然的災難是無情的，但若災難發生之後，能夠看到政府和人民上下一心，共同努力恢復家園，就像這次台電第一線的技術人員，從全台各地集結，不眠不休地搶修電力，會令民眾心中充滿溫暖和希望，激發大家的感恩與愛心。但是這次嚴重的災情之下，首先是國軍未在第一時間投入救災，雖然時值漢光和城鎮韌性演習，但是當地方面臨緊急災害，讓部分兵力即時參與救援與災後復原，也是符合情理的應變措施。

風災重創雲嘉南高 省思電纜地下化

再者地方政府對於居民的災後安置，似乎稍顯凌亂不足。除了事後自行撥打119求救，是否平時也應該由里長告知當地居民，緊急災害安置所的位址？另外，當有人質疑八年八千八百億的前瞻基礎建設計劃的成效，面臨自然災害時為何看不出來？政府官員就應該出面舉實例反證。

除了水環境的改善，颱風頻仍的台灣，是否也該將電纜地下化列入地方建設的重點之一？關於這點，因為高架和地下化各有優缺點，台灣的電纜地下化達45.9%，已有領先鄰近日本韓國等國家。政府仍應該向容易受災停電的地區居民詳加說明，並竭力改善。最後是有關丹娜絲颱風帶來太陽能光電板相關設施的受損，雖然根據經濟部統計，災損僅佔全國設置量的0.4%，但經由媒體影像看來仍怵目驚心。對於原先基於友善環境而發展的綠電，卻反而有造成海洋廢棄物、污染水域或影響原有生態的可能性，還是令人不安。將來設置光電板的位置和條件，經過這次颱風的壓力測試，確實應該進一步檢討和考量。

屏東小琉球電纜地下化工程完成後，全島的電力安然無恙，通過颱風考驗。（資料照，徐富癸辦公室提供）





破裂陶片 刻想要流放野心政客名字

其實，不只是在野黨會監督執政黨，政府在做，人民也在看。此刻，讓我的心情輕鬆不起來的，是擔憂7月26日的立委罷免案，會有民眾因為颱風所帶來的負面新聞，或未感受到政府的苦民所苦，而遲疑了不去投票。我想，不管是對政府或是立委，我們都應該敏於監督。就像西元前五世紀的希臘人，在破裂的陶片刻下想要流放的野心政客的名字，你我也要把握每次在選票上蓋章的機會，真正成為政治的主人。

（作者為兒科醫師）

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