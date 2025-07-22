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自由開講》沉默縱容「慣老闆 」 涉霸立委應罷「之」

2025/07/22 19:00

◎ 蘇緯政

國民黨立委葉元之被指控長期對已故助理施以言語羞辱與精神虐待，引發輿論譁然。根據媒體報導，該助理因病請假期間，遭葉元之以「你辭職就不用請假」等冷言羞辱，甚至在住院當天立即被退群、退保，最終不幸病逝。家屬痛斥葉元之冷血無情、苛刻管理，並在告別式場外豎立「汪喵都歡迎、葉元之莫進、離塵遠遊去、慣老闆俱燼」看板，表達強烈抗議。

葉元之辦公室前方姓助理告別式現場，擺出「汪喵都歡迎，葉元之莫進。離塵遠遊去，慣老闆俱燼」告示牌。（擷取自網路）葉元之辦公室前方姓助理告別式現場，擺出「汪喵都歡迎，葉元之莫進。離塵遠遊去，慣老闆俱燼」告示牌。（擷取自網路）

葉元之雖聲稱該助理係自願辭職且程序合法，然而，由媒體公開的對話截圖及家屬控訴可見，此案絕非單純的職場紛爭，而是權力不對等下的長期壓迫與傷害，嚴重衝擊社會對民意代表的道德期待。

儘管我國尚無專法處理「職場霸凌」，但現行法規如《民法》的侵權行為、《刑法》的公然侮辱罪與強制罪，以及《職業安全衛生法》對雇主預防職場不法侵害等，均有相關的規範。學界與司法實務普遍認為，職場霸凌需具備持續性、故意性、敵意環境、權力不對等、造成身心傷害等要件。據此，若家屬指控屬實，葉元之的行為顯然構成「職場霸凌」。

其次，該助理在病中仍被強迫工作，遭羞辱、排擠，甚至被剝奪醫療保障。此種管理方式不僅違反勞動倫理，更嚴重侵害其人格尊嚴與身心健康。台北市勞動局雖已因葉元之未備置出勤紀錄，依《勞動基準法》裁罰九萬元，但若最終證實其行為導致死亡或嚴重健康損害，葉元之不僅須承擔民事賠償責任，甚至可能涉及刑事責任。此外，立法院亦應啟動紀律調查，嚴肅審視其是否違反職場倫理。

自由開講》沉默縱容「慣老闆 」 涉霸立委應罷「之」國民黨新北市立委葉元之被已故的方姓助理遺孀指控涉職場霸凌，葉元之日前出面駁斥不是事實。（資料照）

除法律責任之外，政治責任與民主問責同樣不可或缺。立法委員若濫用職權、踐踏人權，其適任性早已喪失。面對霸凌指控，葉元之至今仍未展現自省與歉意，僅以「依法處理」等推諉之辭回應外界質疑，顯見其缺乏深刻檢討的誠意。

一位連助理都無法善待、管理團隊充滿壓迫與冷漠的立委，又如何代表人民、照顧弱勢？如果葉元之無法正視錯誤、誠懇面對社會與家屬，反而繼續以高姿態粉飾行為、逃避責任，選民自有理由發動「罷免」。

根除霸凌之惡，須從下架不適任者做起！依據《公職人員選舉罷免法》，人民有權罷免不適任的民意代表。這不是仇恨動員，而是守護民主價值的機制。罷免，是人民手中溫柔而堅定的利劍，用以劃定民意代表行為的界限。面對失德政客，人民不應沉默。7月26日，讓我們用實際行動來捍衛國會的正常化，齊聲呼籲：「涉霸立委，應罷之！」

（作者是大學講師、前立法院院長秘書）

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