自由開講》部分試題待商榷 會考命題可改進

◎ 劉松柏

114年國中會考雖已落幕，但各界對於本年度的會考試題仍多所討論，其主要原因仍在於各考科或有題意不明，選項不清，甚至錯誤描述的狀況，甚至無法符合108課綱中所謂跨領域、重素養的基本要件，且與國際測驗如PISA相比較，仍有一些可改進之處。

國中教育會考期間，考生在教室準備情形。（資料照）

首先以國文試題為例，其中文言文考題與白話文比例約為3比7，大致上符合課程綱要的規定，但在第15題有關聊齋誌異的題幹描述中，指出聊齋誌異共492篇，此為具有爭議性的描述，在不同版本中的篇數並不相同，且該題幹提到短篇及長篇各約佔一半，此亦與聊齋誌異原文不符，聊齋誌異應是仍以短篇為多。而第10題以宋應星天工開物作為題幹，但題幹中所謂的北方乾燥，土穴所釀多出於此，也與原文不符。在原文中應是土穴所釀。多出北方。命題時應多方檢證文本的正確性。

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在社會科方面，提到2021年中國當年平均降水量為691.6毫米，此數據也與中國氣象局發布的數據不同，該年度降雨量應為672.1毫米，雖不影響學生作答，但卻疏忽了媒體識讀中對於資料判斷的基本原則。

國中教育會考落幕，教育部長鄭英耀（左一）感謝辛苦14天的入闈工作人員。（資料照）

最後以自然科素養題為例， 在PISA釋出的科學題目中，其題幹敘述約為300字左右，但本年度自然科考題光是第43、44題有關醃漬蒜頭的描述便超過400字，也因此會出現究竟是考自然能力還是考閱讀速度的爭議。而第45題與46題探討出血時間檢查，其中以X代表血小板，但在選項中出現X減少症，該症狀在醫學中另有不同定義，與智能障礙有關。

雖然心測中心對於國中會考出題已相當費心，但仍希望未來在命題上能在多加檢視，才能真正測出學生的素養與能力，生成具有鑑別度的考題。

（作者為教職）

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