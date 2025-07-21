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名家分享~趙曉慧》選前的三大訊息 快樂投票剿匪必成

知名的企業高階經理人，在他的行業裡是教父級地位，儘管他已經退休，他都站出來表態支持罷免了，但這絕對是一個重大訊號。 商人，審時度勢的嗅覺最敏銳，他們長年在打點政商關係，誰會失勢，誰會得勢，他們都有豐富的實戰經驗，看過太多政黨輪替，看過太多政治人物登上神壇、跌落神壇。
名家分享

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2025/07/21 14:40

◎ 趙曉慧

大罷免投票倒數，第五天。
剩下五天就要投票了，看一看局勢，國民黨必敗無疑。

1️⃣ 企業界表態

知名的企業高階經理人，在他的行業裡是教父級地位，儘管他已經退休，他都站出來表態支持罷免了，但這絕對是一個重大訊號。

商人，審時度勢的嗅覺最敏銳，他們長年在打點政商關係，誰會失勢，誰會得勢，他們都有豐富的實戰經驗，看過太多政黨輪替，看過太多政治人物登上神壇、跌落神壇。

前全聯實業總裁徐重仁發文表態支持大罷免，呼籲大家一起站出來「守住台灣民主的最後防線」。（資料照）前全聯實業總裁徐重仁發文表態支持大罷免，呼籲大家一起站出來「守住台灣民主的最後防線」。（資料照）

商人，也不輕易表態，除非像曹興誠這樣有強烈使命感，豁出老命跟你拚了。當商人會表態時，一定是看清楚大勢底定了，在西瓜效應之下做出表態，確認自己很安全，不會站錯隊。

所以，在選前黃金週有重量級人物表態，他選擇的那一個陣營，通常是贏面大的人，就像馬斯克挺川普，絕不會用自己的銀彈與企業生命，做一場會輸的豪賭。

而且，這會有連鎖效應，畢竟是西瓜效應，但不見得每個人都會表態，卻可能都會出來低調投票。一個老闆，帶動自己企業的員工出門投票，就這樣滾雪球。

2️⃣ 情緒勒索無用

國民黨的正藍軍都出來「清黨」了，不再被情緒勒索。

國民黨的反罷連署站與造勢活動的人力，能量已經變弱了。看菜市場就知道，掃街沒什麼人理會。

在選前最後一週，國民黨能做的事很有限，沒招了，只能夠繼續用騙術、仇恨，鞏固自己的基本盤。

會吃他們這一套的，基本上已無理智，是用情感在支持國民黨內的腐敗當權者。誰教訓他討厭的民進黨，誰就是好人。這種人，無法溝通，放生。

國民黨在台中舉辦反罷造勢晚會，動員百輛以上遊覽車載人助陣。（資料照）國民黨在台中舉辦反罷造勢晚會，動員百輛以上遊覽車載人助陣。（資料照）

選前黃金週，國民黨的造勢大會，開過來遊覽車的乘客多是老人家？這也是一個訊號。

罷免投票，就是投一個「討厭值」。

國民黨繼續用騙術鞏固自己的基本盤，用造謠、抹黑攻擊公民團體，就不斷展現醜陋，這等於為另一個陣營的人催票，「看不下去」出門投罷免票。

3️⃣ 政策買票騙術無效

普發現金這種用鈔票騙選票的戰術，只能對少數人有作用。

國民黨忽略了一點，「大罷免」進行大半年下來，台灣社會都被「訓練」得有基本的政策思辯能力。

名家分享~趙曉慧》選前的三大訊息 快樂投票剿匪必成大罷免投票前夕，台派年輕人展開催票。（擷取自貼文）

平日再不關心政治的基層百姓，為了怕亡國，硬著頭皮學習國家運作的基本原理，大半年下來，已經有基本概念，大抵上都能侃侃而談為何要投下罷免票，例如立法院不能自己編預算，只能在行政院提案的基礎上提議追加。

也就是說，台灣社會透過這一次的大罷免，學習半年下來，已蛻變為一個「民智已開」的國家，這樣國民黨能用的最後一招（騙術），只能騙少數人，無法騙廣大的公民。把人民當白癡在騙，只會惹怒更多人，為大罷免催票。

✅ 結論：

大家安心，快樂去投票，剿匪必成！

罷團志工在淡水宣講，呼籲民眾在7月26日出門投票。（資料照）罷團志工在淡水宣講，呼籲民眾在7月26日出門投票。（資料照）

（作者為灼見文創執行長）

本文經授權轉載自趙曉慧臉書

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