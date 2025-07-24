巨浪後系列》巨浪、餘生、火種之三～從「死寂」中發現韌性

編按︰面對國安法與國安條例的箝制，香港的抗爭轉入暗流。《巨浪後：國安法時代的香港與香港人》記錄了這座城市在巨浪後的堅持與摸索，噤聲卻不死心，孤立卻不放棄。寫給仍在黑暗中耕耘、尋找彼此的每一個人。本文為本書作者兼主編吳介民的序論，全文近一萬二千字，本刊將分篇推出，以饗讀者。

◎ 吳介民

三、從「死寂」中發現韌性

中共對香港社會的改造，如同蘇聯在二戰結束後對中東歐的佔領作為，其幅度與速度令人咋舌。陳健民（第三章）追溯了在中共統治力直接伸入之前，香港的樣貌，描繪香港公民社會的歷史輪廓、國家與社會互動下的公民團體面貌、以及國安法所造成的極大破壞。

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在英殖下，香港民間組織發揮了一部分現代公民組織的功能。由於殖民政府未能提供完善的社會福利，因此傳統社會組織承擔了許多市民或新湧入難民的生活需求。1966年天星小輪暴動後，港府資助社會團體來提供社會服務。在此階段，社區、教會、教育等倡議和維權組織（當時被稱為「壓力團體」）興起，香港出現了現代意義的公民社會。

直到2010年代，雨傘運動、魚蛋革命、和反送中三波抗爭，將社會動員推到高峰。圖為反送中運動。（歐新社檔案照）

1980年代中英談判香港前途，催生了太平山學會、匯點、民促會等要求民主選舉的組織，這些組織一部分在1990年代轉型為政黨參與立法會選舉，是香港當代政治社會的濫觴。八九天安門事件後，七一遊行一直由民陣主辦。2003年反基本法23條立法（國安條款）的百萬人遊行，徹底改變了香港公民社會的抗爭動能。2000年代帶有解殖意味的保育運動蓬勃發展。直到2010年代，雨傘運動、魚蛋革命、和反送中三波抗爭，將社會動員推到高峰。這個階段香港公民社會組織和政治組織呈現爆炸式成長，同時中國影響力亦長驅直入香港，中國因素和本土主義交相激盪。香港已然成為「抗議之都」。

陳健民提問，香港公民社會原本「會員基礎」薄弱，為何能激發大型社會動員？按其分析，動員主要依靠人際關係以及網路；雖然民陣等組織的正式會員結構並不堅實，但透過都市中緊密的人際關係，以及網路時代的組織成本降低，運動得以激發大量群眾參與。以2003年的遊行為例，傳統的公民社會組織提供了論述和後勤支援，而網際網路則喚起個人的集體認同與自發參與，展現出兩者的完美整合。這樣的動員模式，支撐著香港此後一連串大型社會運動，包括雨傘運動與反送中運動，成為香港現代公民社會不可忽視的重要特徵。

雖民陣等組織的會員結構並不堅實，但透過都市人際關係，及網路的組織成本，得以激發大量群眾參與。（路透檔案照）

而香港公民社會組織蓬勃，則有賴於寬鬆的法律環境與自由以及有利的資源環境。「在財政資源方面，民間組織因承擔了大量教育、醫療和社會服務的工作，成為政府在公共服務上的伙伴，因此獲政府大量撥款，造成不少服務機構依賴政府」（本書133-134頁）。儘管如此，在2010年代的抗爭潮中，部分民間組織對政府的依賴，顯然並未減損公民社會的抗爭性。而在國安法實施之前，香港與全球公民組織也高度連結。因此，斬斷香港與「境外勢力」的連結成為國安法的目標之一。

國安法最厲害之處是引進中國式監控手段，對公民組織實施分類管控、鎮壓、擠壓與收編，尤其清除打壓境外勢力毫不手軟。鎮壓手段包括大量逮捕異議人士、消滅自由媒體、解散自由性的公民團體。至於對政權不具威脅性的組織，則予以擠壓，限定其行動範圍與規模。對工商界及社福組織則採行收編。經過這波改造，香港由抗議之都變成一個沒有遊行示威的「死寂城市」。

國安法引進中國式監控手段，對公民組織實施分類管控、鎮壓、擠壓與收編。圖為香港法院2024以《港區國安法》，對45名民主人士判刑，刑期最高達10年。（圖由香港邊城青年提供）

中共在鎮壓香港之後立即著手部署新的國安架構。2020年6月中國人大常委會制定「（港區）國安法」；2024年3月，香港立法會通過了「國安條例」。陳玉潔（第四章）指出，這兩部國安立法其實反映了北京政權的不安全感：「《國安法》是為了鎮壓2019年反送中運動，2024年的《國安條例》則在於進一步預防類似的港版『顏色革命』再度發生」（本書第155頁）。一語道破中共統治者心虛的防衛心態，但兩部法律的立法過程和結果，卻展現出極權體制對社會的高度侵略性。

陳玉潔細緻描述了中共如何利用法律工具來改造香港。由北京的中央政府和香港特區分別立法的兩部國安法律，構成「雙重國安」體制。兩部法律的共同點包括立法過程違反正當程序、罪名模糊寬泛、執法權力過度擴張、司法程序不公、以及域外效力無限延伸等。

這兩部法律甚至創設了膨脹的國安警察與司法權力，以及無限延伸的長臂管轄，幾乎可能有朝一日以此干涉外國民主體制的運作。即便港府宣稱這套國安體制只用來對付「一小撮港獨分子、暴力分子、和危害國家安全的人和組織」，但事實上是用來逮捕和審判民主運動者，並打壓民主政黨和公民社會（參見第二、三章），中共運用這套法律工具將國家安全無限上綱，遂行改造香港。於是，恫嚇和寒蟬效應已在香港社會普遍發酵；甚至在境外都造成自我審查、與離散團體內部或之間的信任難題。

它的運作機制是：「政府用法律劃定出的『紅線』經常刻意模糊，存在許多灰色、不確定的地帶，被規範者被迫自行摸索，被迫自我審查。另一方面，寒蟬效應在公民社會之所以發酵，或可用『法律風險』的概念加以理解，無論是組織或個人在採取社會行動時，勢必會評估、管理相關法律風險，並做出適應行為」（本書第172頁）。最後，雙重國安體制揭示了法律與政治之關係：真正的法治無法獨立於民主政治而存在。

儘管「死寂」與「寒蟬」這兩個意象糾纏著香港，然而上述兩章的作者都認為國安體制無法消滅港人的理念與希望。李立峯以實證調查搜尋民主韌性存在的跡象（第五章）。在一個民主倒退而受創傷的社會，我們如何確定這個社會的個人與社會組織仍然具有韌性？首先需釐清概念定義。在個人層次，他給出一個簡潔而直觀的界定：處在民主倒退的社會中的個人，若具有韌性，不只能在困境中維持一定程度的情緒健康，而且仍能堅持既有的價值理念。就社會組織而言，韌性是指公民團體、專業組織和獨立媒體，如何周旋於民主倒退的環境而仍能調適並生存。

香港言論自由大幅緊縮，連持有昔日香港蘋果日報等「煽動刊物」也將法辦。（法新社檔案照）

在個人層次，根據針對反修例運動參與者的追蹤研究，多數人對自我和生命仍保持正面態度。另一方面，適應能力愈高的人，對香港警察的信任度就愈低，愈強調自由平等價值、愈認同「香港人」的身份，並且愈強調反修例運動的記憶傳承。迴歸分析也發現，愈年輕、個人效能感及集體效能感愈高、以及新聞使用愈頻密的香港市民，愈傾向願意參與遊行。

但從組織層次觀察，呈現的圖像較為複雜。在媒體方面，原先具批判力的媒體（蘋果日報、立場新聞、眾新聞等等）被封殺，但出現不少新的網媒。因此，「香港的媒體領域不能說是一潭死水」（本書第209頁）。一部分媒體工作者在高風險下願意堅持新聞專業，顯示了媒體領域的韌性。然而，無法否認整體媒體環境已迅速惡化。另一方面，國安法實施後，尚存的公民組織「大都回歸自己專注的議題」，不再如過往組成聯盟去爭取更廣義的人權和社會公義。換言之，跨議題領域的行動串連消失了。

總之，在威權政府軟硬兼施下，多數港人仍維持相當健全的心理狀態；仍有餘裕進行個體化、分散化、隱蔽化的抵抗行動（呂青湖2024），但香港社會整體究竟表現出多強的韌性，尚待長期觀察。然而，李立峯指出，以「韌性」作為研究題目，即是在翻轉問題意識，不再只從負面角度觀察香港的民主倒退，而是探索「人和社會的價值理念在多大程度上能夠抗拒政治轉變帶來的壓力」（本書第221頁）。

（待續）

（作者為中央研究院社會學研究所特聘研究員、《巨浪後》主編）

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