自由開講》漢光演習未封路 軍車事故別苛責

◎林哲宇

每年漢光演習，國軍都在努力平衡「保家衛國」與「不擾民」的兩難，近期軍車交通事故頻傳，引發社會討論，甚至有不少民眾對國軍提出嚴厲批評，這些聲音固然反映出民眾對安全的重視，但我們是否也該靜下心來，理解這背後的結構性困難？

陸軍裝甲542旅M109A5自走砲車日前不慎在桃園市撞擊4輛汽車。（資料照，記者黃政嘉翻攝）

首先，漢光演習一貫堅持在「不擾民」原則，演習期間並不封閉道路，也不限制民用車輛通行，這意味著龐大的軍用車輛必須與民車同時在市區、鄉間道路上行駛；其次戰車、軍卡等車輛體積大、視線死角多，操作難度遠高於一般汽車；再者，部分單位還需跨區增援，駕駛對陌生路況不熟，風險自然提高，加上台灣本地交通環境複雜，違停、臨時狀況多，軍車與民車互動頻繁，意外難以完全避免。

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當然，事故發生，國軍理應負起應有的責任，積極協助民眾處理後續、檢討改進，但我們也要思考，這些偶發事故是否就成為無限上綱批評國軍的理由？國軍平時辛苦演訓，保家衛國不遺餘力，面對外部威脅時更是台灣最後的防線，如果因為少數事故遭受到不理性的指責，對官兵士氣無疑是一大打擊。

撞擊事故發生後，軍車沿桃園高鐵南路六段行駛，已未走民宅路邊。（資料照）

國軍的信心和士氣，是全民安全的基石，社會應該理性看待偶發事故，理解國軍在演訓與不擾民之間的兩難，給予更多支持與體諒，建立社會共識，國軍才能無後顧之憂，專心守護我們共同的家園，堅定地台灣的安全與未來。

（退伍志願役軍人）

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