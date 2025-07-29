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自由開講》非紅供應鏈 台製無人機受歐洲青睞

2025/07/29 13:00

◎ 郭索

歐洲對中製無人機及其零組件的警覺正快速升高，背後不僅是地緣政治變遷，更是對資訊安全與國防自主的深層焦慮。德國作為歐洲工業與技術重鎮，開始重新審視對中國無人機產業的依賴，轉而尋求更可信賴的供應來源。台灣憑藉不含中製成分的無人機與網路安全性提升的戰略布局，正逐步躍升為歐洲國家尋求「非紅色供應鏈」的首選夥伴。

自由開講》非紅供應鏈 台製無人機受歐洲青睞台灣製無人機受到歐洲國家關注，圖為「紅雀三型」無人機。（資料照）

德國前外長貝爾伯克明確指出中國在網安與無人機領域的風險，正是歐洲對中共政權本質清醒認識的具體體現。自俄羅斯侵略烏克蘭以來，歐洲各國深知不能再讓戰略領域受制於專制國家，於是紛紛加強本土國防工業，並尋找理念相近、體制透明的替代供應方。台灣不僅在地緣政治上與歐洲價值契合，更具備成熟的科技產業鏈與資安技術優勢，因此在此波轉向中被視為「新星」。

值得注意的是，台灣本土無人機發展明確朝向「無中共成分」的製造模式，不但回應歐洲對於資安與資訊控制的高度重視，也展現我國對於軍民兩用技術國安邊界的精準把握。德國聯邦國防軍大學專家所指出的台灣吸引力，不僅來自於製造能力，更來自台灣政府與產業界共同建立透明、可信任的科技體系。

此一趨勢不僅止於德國與台灣之間的技術合作，也體現在其他歐洲國家的積極布局。台灣亞創中心與波蘭FC Auto System簽署合作備忘錄，意在發展具資安防護能力的無人機與特種車電系統，正是此趨勢的縮影。波蘭作為歐洲對抗俄羅斯威脅的前線，其選擇與台灣合作，說明我國無人機技術已具備高度戰術與戰略價值。

亞創中心與台波商會、振生半導體、FC AUTO SYSTEM四方簽署MOU。（資料照，嘉義縣政府提供）亞創中心與台波商會、振生半導體、FC AUTO SYSTEM四方簽署MOU。（資料照，嘉義縣政府提供）

當前的首要挑戰仍在於提升台灣無人機的網路安全性，唯有全面符合美國與歐洲對於UAS系統的資安規格，方能在激烈的全球競爭中立足。一旦台美合作持續深化，不僅德國勢將跟進，整個北約體系內的軍工鏈條也可能向台灣傾斜。這不僅是經濟機會，更是我國以自由民主科技體系對抗紅色威脅的一場關鍵佈局。台灣應把握時機，強化法規、資安與產能，奠定民主科技供應鏈核心地位，穩固國安戰略縱深。

（作者為自由業）
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