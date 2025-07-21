自由開講》罷團吹響了「寧靜革命」2.0序曲的號角

◎ 張世賢

國民黨人被公民團體掀起的罷免氣勢嚇得口不擇言了。該黨副主席連勝文竟貶損辱罵罷團，說什麼「民進黨被擋財路，就找陰溝裡的老鼠，用假消息欺騙不同意見的人」，「看看陰溝裡的老鼠，用什麼樣惡劣卑鄙的手段，去霸凌我們的委員。」

國民黨副主席連勝文，竟貶損辱罵罷團是陰溝裡的老鼠。（資料照）

含著金湯匙出生又赴美取得博士學位的連大公子，顯露的是「高等X人」的一貫優越感，赤裸裸的鄙視普通公民和保護台灣的本土政黨。明明是藍白立委狼狽為奸，公然到北京領旨「聯共亂台」，進行「國會政變」，引發愛國公民群起罷免民選藍委的浪潮，民進黨沒有介入發起，連公子竟然以極為惡毒的上述謊言醜化罷團和民進黨，反映了國民黨已經走投無路。該黨立委年來空前危險的搗亂行徑，被公民厭棄罷免後全無反省改過之心，反而演出「東施效顰」的戲碼，模仿罷團連署來罷免綠委，但又因難改該黨「能撈就撈，能混就混，能貪就貪，能騙就騙」的陳年惡習，竟集體在黨部利用現有名冊抄寫個資，偽造民眾連署名冊，送交中選會審查而遭司法機關偵辦。這種在暗地裡偷偷摸摸偽造公文書、做見不得人的違法壞事的醜態，才真像「陰溝裡的老鼠」！

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國民黨人向來不以作惡為恥，反而慣把惡名加諸對方，這是最明顯的例證。至於說民進黨貪腐、民進黨擋人財路、賴清德獨裁等等的嚴厲指控，無非都在提醒民眾，哪個黨才壞事做絕！

護國大遶境遊行隊伍到雲林，300輛機車一字排開，場面震撼。（資料照）

另一位「高等X人」、朱立倫愛將凌濤，日前又突然拋出恐嚇民眾的假消息：賴清德下週可能宣布戒嚴！如此語無倫次的演出，只顯現他們在無力抵擋罷免狂潮時，在詆毀罷團為「低端，智障，邊緣人，福壽螺，陰溝鼠」等等自爽之後，已六神無主，瀕臨崩潰邊緣了。日前傅崑萁在花蓮市場伸手搭肩博感情，但被不悅的大叔甩開手，可見「花蓮國」風向已變了；同一天台北市一家餃子館掛上了「大罷免，大成功」的電子看板，結果顧客絡繹不絕，連做生意的店家都不怕藍市府打壓，而民眾更紛紛前來加油打氣，台灣風向轉變的情勢又更清楚了。

阿輝伯在總統任內苦心推動的「寧靜革命」，確立了台灣和中國的「特殊國與國」關係，奠定了台灣走向自由民主陣營的堅實基礎。但時移勢易，專制崛起的中共企圖以併吞台灣為跳板，大做「中華民族偉大復興」的美夢。珍惜自由民主的台灣人民，再度發揮了強大的韌性，醞釀「寧靜革命」2.0來反制暴力併吞，防衛固守家園。

年來各地公民團體出錢出力，艱苦奮鬥，忍受打壓羞辱，締造了31：0的輝煌紀錄，堂堂推進到投票罷免31位藍委的第三階段，已經吹響了「寧靜革命」2.0序曲的號角。目前熱烈展開的「遶境保台」遊行隊伍，氣勢驚人，在酷熱的豔陽下，在傾盆大雨中浩浩蕩蕩一路前行。各地的戶外集會也擠滿民眾，動人的發言每每使人熱淚盈眶。即將投票，大家要和罷團再接再厲，努力揮舞代表二度「寧靜革命」的罷免大旗，在七二六讓國會展現民主新局，讓台灣擺脫紅藍干擾，邁步向前。

（作者為退休公務員）

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