自由開講》不想被鎖入「一中」 中間選民726站出來

◎ 朱孟庠

如果罷免失敗，他們要開放中國移民，他們要把中國、台灣關係定義成內戰，他們要報復性癱瘓政府的財政，等明年實施《財劃法》，拿納稅人的錢去地方綁樁；還有紅媒會永久取得執照，更有《中配入籍六改四》親人可依親享健保，既能「洗人口」還排擠醫療資源；另離島「經貿特區」替中國產品「洗產地」，「醫療特區」中國醫生、藥品可以進來離島…破口一開，哪天年輕人、孩子失蹤，器官被摘…台灣真要和中國綁在一起，財產、土地糊里糊塗被國民黨賣給中共？

藍委要把中國、台灣關係定義為「內戰」，公民團體表達反對。（資料照）

這些都是明擺在立法院的法案，只要罷免失敗，未來就擺在眼前，這是很清楚的選擇；同意罷免就是未來要走台灣的道路，如果不同意罷免得勝，就是台灣毀滅的道路，這是很簡單的選擇。站在第一線的我，也感到憂慮，我們出去的直觀感受中間選民冷，但卻是關鍵。

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關鍵在中間選民，罷免方不能過於樂觀必須讓中間選民關注影像自己未來的政局變化。

民主與專制的抉擇，悲劇，香港已經演給我們看了

還要讓國民黨立委再當三年的皇帝？讓立法權凌駕其他四院之上，癱瘓國家？讓一個對國家沒有忠誠度的在野黨主宰台灣人生殺？葬送民主台灣？全世界都關注這場大罷免，中共更急要島上人反大罷免，戰「綠色獨裁」，國台辦批大罷免是民進黨政府「變本加厲強化綠色恐怖、製造寒蟬效應。」口徑與國民黨一致。

共產黨為何要台灣人反罷免？台灣人要聽敵人的話，養壯這些敵人在台之內應？毛澤東曾說：「不打沒有內應的仗」，眼前罷免已是公民責任，為反共、護台、捍衛國家主權，不得不的聖戰。

這不是藍綠對立的問題，是民主與專制的抉擇，悲劇，香港已經演給我們看了，鬆懈公民「敵我意識」的統戰，持續威脅國家安全。二○二五年的台灣既已啟動民主內戰，全面開撕下就是國家方向的戰鬥，日後即使有二○○萬人上街頭（如香港反送中），恐難以挽救。

敵我不分，視戰爭為假議題？藍委賣台法案皆未撤回

立法院表決通過延長會期至8月31日的提案，民進黨立委撐起「國會保護傘」，諷刺國民黨立委們躲在延會的保護傘下。（資料照）

不要因為在地立委一點小利小恩而無視大害，他們將國會延會至八月三十一日，但所有傷害台灣的法案並沒有撤回。早在去年二月中國流亡作家袁紅冰首先披露，習近平指示全面搞亂滲透臺灣的戰場就在立法院，國台辦為此提出了一份統戰要點。之後的一年多來，國會為中共開後門的戲碼，全照著習的劇本一一上演。還能鄉愿無知，不關心政治，敵我不分，視戰爭為假議題？ 七月二十六日大罷免投票日，期待我們不必再忍受這群爛委的胡作非為。

國民黨立委好施小恩小惠，公民不能鄉愿，不能心軟，不受矇騙！大罷免如火如荼進行中，二階連署已是31:0，但國民黨對他們所提出損及國安的爭議法案有修正或撤回？國民黨立委在地方送往迎來，好像恐懼被罷免，但《國安十法》、〈立委赴中報備〉被阻擋在程序委會外四百多次，讓中共可以操控台灣選舉的《不在籍投票》一案更繼續進行…這是一群不折不扣的「中國人大」。

罷給中共看 也告訴全世界台灣人走自己的道路

三罷臨頭，王鴻薇們完全沒有反省還問：「我們做錯了什麼」？台灣人要反問：「王滬寧是誰？你們不清楚？」「為什麼拒絕參加賴總統的就職典禮？整團上北京向中共政協主席王滬寧叩首哈腰，謀什麼？」「為何要修民防法，刪支援軍事勤務預算、弱化民防系統，卸除台灣武裝？」「為何要刪、凍國防預算？」「何以要擋《國安十法》？」「何以多次阻擋海委會的預算？」「何以黨台電強韌電網的預算？」…更是做賊喊抓賊，配合中共統戰抹黑民防及國安主將沈伯洋立委，國、共一條鞭，圍剿民防組織「黑熊學院」及大罷免的領導者、領銜人。

七月二十六日，國內外歷史上從未有過的大罷免，背水一戰，勝！終止國會親中集團擴權政變，砍斷條條為中共開後門的法案，讓賴總統宣示「兩岸互不隸屬的兩國論」，及「國安十七條」國家策略能開展，台灣主體意識必振奮飽滿。民主聖戰，歷史時刻，絕不缺席。

（作者為李登輝基金會前副秘書長，雙和罷團志工）

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