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曹興誠八不居士》徐巧芯的壞，一篇臉書寫不完

31年前的這點接觸，徐巧芯竟然拿我跟傅崐萁相比，說我是「舔共始祖鳥」；也不知道她是罵我還是罵傅崐萁？真是尖酸惡毒無比。
曹興誠八不居士

曹興誠八不居士

2025/07/20 16:30

◎ 曹興誠

徐巧芯的壞，一篇臉書寫不完，所以再寫個續篇。

徐巧芯把她的說明會，變成罵人會。罵人又不打草稿，變成誹謗造謠；事後趙少康還說她「電爆」曹興誠，十分離譜。

說明會其實是「王不見王」，一方說明的時候，另一方並不在場，所以並非辯論，當然也沒有所謂「電爆」這種事。

大家應該注意的是，她是被罷免人，是花我們納稅錢的人。我是纳税人，是養她的人。結果她用整個說明會在罵我，要「電爆」我。大家不覺得她很錯亂嗎？

我擔任「防衛韌性委員會顧問」，是無給職，沒花政府一毛錢。她居然說我沒去開會是「薪水小偷」，真是罵人不打草稿。

我在說明會上表示，心思不正的人，往往比正常人更「認真」做他們的事。譬如匪諜、詐賭，打假球的球員等等。我並沒有提及台灣職棒，也完全沒有任何暗示或惡意，但徐巧芯卻惡意操作，挑撥說我對台灣職棒不敬；此可見徐之心思惡毒。

曹興誠表示，擔任「全社會防衛韌性委員會」顧問是無給職。（資料攝）曹興誠表示，擔任「全社會防衛韌性委員會」顧問是無給職。（資料攝）

我在1994年，被聲寶陳盛沺先生拉去見江澤民。陳想從中國銀行貸款，所以求見江澤民；拉著我去，是想增加江見他的機會。在見江之前夕，由曾慶紅請我們吃飯。

我在飯局上問曾對台灣的看法，他說他們認爲中華民國已經滅亡。

我就說，滅亡了就是鬼，那兩岸變成人鬼殊途，陰陽永隔，還如何統一呢？如果中共不承認中華民國的存在，中華民國可能只好改名成台灣國，那其錯就不在台灣這邊。

31年前的這點接觸，徐巧芯竟然拿我跟傅崐萁相比，說我是「舔共始祖鳥」；也不知道她是罵我還是罵傅崐萁？真是尖酸惡毒無比。

台北市長蔣萬安（右）挺立委徐巧芯（左），說中華民國需要她。（資料攝）台北市長蔣萬安（右）挺立委徐巧芯（左），說中華民國需要她。（資料攝）

對這麼一個罵人不打草稿的潑婦，蔣萬安還說中華民國需要她。蔣萬安真的跟韓國瑜一樣，「驚句」連連。

順便講一下，蔣萬安自稱為蔣經國總統的孫子，竟然違背他祖父不接觸、不談判、不妥協的「三不」訓令，不僅和中共大肆接觸，還和他的父親章孝嚴同為習近平的座上賓。上輩反共，子孫投共的例子太多了。

徐巧芯說她的外公曾参與國共內戰，想以此證明她是反共的。邏輯謬誤，正足以証明她的奸巧詭詐。

拜託大家，把徐巧芯罷掉吧！她不僅不夠資格當我們的立委，連在信義區都是一個有毒的存在。

（作者為聯電創辦人）

本文經授權轉載自曹興誠臉書

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