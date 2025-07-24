自由開講》 726團結「罷」 反共保台添力量

◎ 林正二

國民黨戰鬥藍趙少康近日不斷打戰爭恐嚇牌，稱「票投大罷免，全民上戰場」引發爭議。國民黨失勢後，倒向中國，親共求和。這一年多來，藍委裡應外合，毀憲亂政，大幅刪凍國防預算，削弱我國防力量，嚴重傷害我「反共保台」的力量。

趙少康（左）力挺面臨罷免的國民黨立委林沛祥（右），打戰爭恐嚇牌，稱「票投大罷免，全民上戰場」引發爭議。（資料照）

國民黨無疑想趁中國不斷以武力威脅台灣之際，大打親中的「和平」牌，藉此攻擊民進黨政府激發兩岸關係至戰爭邊緣，以贏取希望兩岸和平的民心，但正如中共文宣部機構央視所揭露的這只是「求和」。

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回顧國共交戰歷史，1949 年國軍與共軍隔著長江對峙時，國民政府派員前往北京會談「求和」，達成和平協議沒多久，共軍即趁國軍鬆懈時大舉渡江，一舉纖滅國軍，統一中國。

中國統一後，那些主張投降求和的國民黨大員及甚多國府要員與軍官都遭到鬥爭、槍斃或勞改。歷史殷鑒不遠，國民黨難道沒記取歷史教訓，只為了政治利益，不顧國家安全與主流民意，要重蹈覆轍？所謂的兩岸和平協議都是中國統治台灣的策略，頂多只是讓中共暫緩軍事武嚇，等台灣民心、軍力鬆懈，中共武力更壯大時，共軍即渡海攻台，讓台灣措手莫及，一舉拿下台灣。

中國武統台灣後， 為了統治順利，必定會大舉清算或洗腦國人，首當即衝的就是政治人物、國軍、情治機構與中央部會等政府人員；並以數位獨裁手段監控國人的思想言論，違反者不是被監禁就是被送進新疆教育營。

至國民黨質疑的台海防衛問題，川普政府已跟「四方安全對話」（簡稱QUAD）成員國日本、澳洲、印度舉行會談，聯合聲明重申共同承諾加強自由開放的印太，維護民主價值、主權和領土完整，「強烈反對任何試圖透過武力或脅迫改變現狀的單方面行動」，並宣示將加強區域軍事、經濟和技術安全之合作。

美國「華盛頓號」（CVN-73）航空母艦再度進駐日本，可望遏阻共軍任何犯台行動。（歐新社檔案照）

這幾年，美國配合台灣強大的自衛反擊能力，針對共軍在南海與台海以戰機、航母等擾台，立即以偵查機偵測解放軍潛艦活動資訊，更派遣比共軍戰力高幾倍的航母艦隊在菲律賓海與台海巡航，遏阻共軍任何擾台犯台行動。以美軍深入敵陣、對共軍迅速的反應來看，中共如敢侵台，美國為維護印太地區的安穩及其政經戰略利益，應會立即介入並擊潰共軍。因此，只要我維持強大的國防戰力與美國通力合作，中國攻台可能性微乎其微。

然而，如果罷免藍委失敗，藍委勢必變本加厲，大刪國防預算，將讓我國防力量大為減弱，導致美國誤以為我不想保衛自己的國家，而不願協助台灣禦敵，加上中共協力者的裡應外合，中國將伺機發動攻台戰爭，奪取台灣，讓台灣人民陷入被奴役的悲慘世界。

綜上所述，為了台灣前途，七月二十六日，台灣人民應超越政黨，團結一致罷盡親中亂台的藍委，以護衛台灣的主權與民主，永續發展。

（作者為退休駐美外交人員）

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