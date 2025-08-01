自由開講》「核三公投」淪政治動員 不尊重屏東人

◎ 宗正直言集

2025年8月，一場原本應該由專業審查與制度機制處理的能源議題，卻再度被包裝成公投議案——「核三公投」，試圖讓全國人民表決核三廠是否應延役。然而，從制度的成熟、法律的完備、再到總統與相關部會的態度，我們應該更清楚地認識到：如果真的是要核三延役，在野黨們應該是要依法推行，無須再次政治動員，浪費全民資源，淪為操弄社會與民意的工具。

位於屏東縣的台電核三廠停機後，台灣正式迎來「非核家園」。（資料照）

一、延役機制已建構完備，公投只是多此一舉！

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總統賴清德在2025年5月20日的執政周年記者會中，明確指出核能重啟必須遵循「兩個必須與三個原則」：

兩個必須：

1. 核安會訂定《安全審查程序辦法》。

2. 台電依據該辦法進行自主檢查與效益評估。

三個原則：

1. 核安無虞

2. 核廢有解

3. 社會有共識

針對核三公投議題，屏東縣長周春米（中）呼籲「請尊重屏東人！」（資料照）

同時，立法院亦已於2024年5月23日完成《核子反應器設施管制法》第6條修法，賦予運轉執照屆滿後可以依法申請延役的明確依據。這意味著，核電是否延役已有清楚的行政與法規路徑。依法辦理，本應是民主法治社會的基本準則。

二、地方政府與居民才是關鍵，訴諸全國性全民公投毫無邏輯

核三廠位於屏東，所涉及的風險、運轉、與新北市核廢儲存議題，均由當地居民與縣市政府承擔最直接的影響。若連地方尚未表達支持，卻讓全國人民來決定核三是否重啟，這樣的方式極不負責任，等同剝奪地方應有的聲音。

請試想：若今日是核二、核一、甚至核四的重啟，也要辦一次全國性公投，這將成為極為危險的政治操作模式——未來每一項攸關地方治理、技術審查的議題，是否都要訴諸全民表決？這種直接民主的濫用，不但架空制度，更將行政、法律、專業審查體系邊緣化，讓國家治理陷入民粹與分裂，更可能引狼入室，變成有心人士遂行與對岸唱和的陰謀算計工具！不可不慎！

三、核三公投根本是一場政治公投，不是能源公投

我們必須誠實指出，這次的「核三公投」，其實並非基於社會大眾對能源政策的急迫關注，也並非來自產業或科技界的真實需求，而是明確出自某些在野政治勢力所主導的動員行為，目的在於煽動對抗、分裂社會、累積政治資本。

在制度明確、法源俱備、程序進行中的情況下，這樣的公投，完全沒有政策上的必要性。它不僅浪費社會成本，更會讓台灣陷入「每逢選舉、就辦公投」的惡性循環。

如此操作，不是關心核能，而是消耗社會信任、轉移治理焦點、阻礙能源轉型的進程。

四、民主社會開放討論，多元、永續的能源路線，才是台灣長遠之道

立法院院會日前通過由民眾黨團所提出「重啟核三廠」公投提案。民進黨立委痛批，攸關人命安全議題怎能拿來公投？（資料照）



時間急迫，台灣真正該投入的，不是執著討論舊核電的延役，而是加速發展各種創新永續能源的有益組合：

1.風能與太陽光電等本地化可再生能源

2.儲能技術與智慧電網建設

3.國際綠電市場連結（如離岸電纜與跨境認證）

若未來新一代核能（如小型模組爐 SMR）成熟且具備商轉能力，具備安全、經濟與潔淨三重條件，自然可由制度納入規劃。但那與今天的核三廠延役，完全是不同等級的討論。

反對不負責、消耗社會能量 掏空制度信任

總結來說，反對此時此刻舉辦核三公投，拒絕政治操弄，回歸制度治理！我們要說得很清楚：反對核三公投，不代表反對核能技術或依法延役。

而是反對一種不負責任、消耗社會能量、掏空制度信任的政治手段。核三公投只是一次選舉動員的過場，並不是真正關心台灣能源未來。

我們需要的，是更成熟的能源治理，更穩定的產業基礎，更理性的民主文化。讓我們拒絕政治操作，把政策還給制度，把能源還給專業，把未來還給人民。

（作者為IC設計公司執行長、國立臺北大學企業管理學系系友會秘書長、企管博士候選人）

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