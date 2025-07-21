巨浪後系列》巨浪、餘生、火種之一～延續火種

編按︰面對國安法與國安條例的箝制，香港的抗爭轉入暗流。《巨浪後：國安法時代的香港與香港人》記錄了這座城市在巨浪後的堅持與摸索，噤聲卻不死心，孤立卻不放棄。寫給仍在黑暗中耕耘、尋找彼此的每一個人。本文為本書作者兼主編吳介民的序論，全文近一萬二千字，本刊將分篇推出，以饗讀者，第一篇選在721上線，特此呼應「元朗事件」。



◎ 吳介民

一、延續火種

2019年9月，反送中（反修例）運動如火如荼進行。自稱「只懂得寫字」的中大政治系教授馬嶽，義無反顧放下手頭工作，著手寫作《反抗的共同體》 ── 這本往後研究香港政治史的學者必讀的「抗爭日誌」，記錄了瞬息萬變的緊急事態，也刻畫出抗爭日常性。香港從行動中淬鍊新認同，讓一場「反送中運動」意外變成「反中的運動」。

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2019年9月，反送中（反修例）運動如火如荼進行。接連數波大型街頭抗議，包含兩百萬港民走上街頭。（A法新設檔案照）

政權鎮壓和一場世紀大疫終結了這場抵抗。從北京觀點看來，國家「平定」了一場具顏色革命傾向的「動亂」。接著，中共在新征服的社會實施了一套嚴苛管控的國安體制，並著手改造香港政治與公民；一國兩制傾倒的瓦礫堆中，迅即豎立起天羅地網的情治機構。於是，被統治當局指摘為具「港獨」色彩的新政治身分認同遭到壓制，反抗行動撤離到隱蔽的社會空間。不少港人選擇出走，遠赴異鄉再創生活或行動機會，在海外延續抗爭火種，在全球營造了大大小小的離散社群。而許多人則選擇留港，繼續她們心目中未完成的功課。今天的香港，即便處在高壓環境下，仍有團體與個人堅持救援關懷，或不妥協地進行公開活動，例如社民連仍上街開講。

反送中期間，721那日逾百持武器、有黑道背景的白衣人闖進元朗港鐵站，對市民進行無差別襲擊。（圖取自《香港突發事故報料區》臉書）

香港進入「國安法時代」，不止公民社會（自主結社的公民組織的社會空間）被摧毀，政治社會（政黨賴以自由活動的政治空間）也遭剷平。香港社會元氣大傷，如同劫後餘生。回顧歷史，香港不享有國家主權，因此即便在英殖後期的有限度政治開放，爭取民主直選仍困難重重。九七之後，民主化進程更是節節後退，直到國安體制將立法會改造為橡皮圖章。過去研究指出：沒有主權，就沒有民主（Linz and Stepan 1996; 吳介民 2009; 鄭祖邦 2022; 陳健民 2024）。而目前香港處境則進一步凸顯：沒有主權，就會失去自由（見本書第二、三、四章）。香港淪陷的故事警示世人，自由何其脆弱，自由與民主實乃一體兩面。

2019年港人奮起，台灣公民團體隨即聲援與救助。圖為公民團體號召發起「撐港反極權」 。（資料照）

香港巨浪來襲，台灣沒有缺席。2019年港人奮起，台灣公民團體隨即展開聲援與救助。當年的總統大選適逢巨大中國壓力，台灣民眾激昂上街撐港；人們從香港看見自身命運，多數人對中國（一國兩制）投下否決票。台灣政府對香港危機的人道援助差強人意、時招怨聲，一方面固然是因為台灣能量有限而準備不足，另一方面則顯示港台同處在中國因素氣旋的地緣政治格局下，台灣的行動侷限。除了台灣，東亞幾個同情香港遭遇的民主國家，提供的支援都相當有限；而世界上唯一可以制衡中國的美國政府（從川普到拜登）其作為根本不足以約束北京政權。難怪北京在動盪期間敢厚顏對西方學者說：中共因為自信牢牢掌控香港而表現出「克制」。全球對香港淪陷的反應，力道遠不如1989年天安門事件。中國經濟崛起、軍力現代化之後，西方民主大國囿於現實、貪婪與忌憚，對北京多所容忍，不願出手實質制裁。

香港這場「未竟的革命」（何明修 2024b）凸出了台灣作為中小型國家的結構約束，更何況它的主權未被列強承認，且朝夕處在圍城狀態。台灣的「在場」主要由公民團體帶頭，政府搭配救援方案，試著與香港走向互為主體之路，此願景如同「立志」。如今，香港危機漸淡出世界輿論焦點，我輩志向安在？這個質問一直縈繞在胸中。因此，中研院社會所設立了「香港主題研究小組」並建構「香港研究資料庫」，學界朋友們也發起「臺灣香港研究學會」。透過這些點滴積累的努力，我們嘗試連結上全球香港尋求延續自由民主火種的社群，串起一條跨地域的知識網絡。

設若公民社會的概念不再能有效描述國安法時代的香港社會行動力，那麼替代概念是什麼？本書分成三部，分別回應這三組提問。（左岸文化提供）

華語和外文學術界已出版許多重要著作解釋香港抗爭運動、中港政府回應、與政治社會變化。本書在既有基礎上，針對新情境提出幾組議題。第一組問題：香港對中國發展是否仍具有價值？中國如何看待這塊「新回歸」的領土與人民？第二組問題：國安體制劇烈破壞了香港政治社會和公民社會，它們是否在短期內難以重生？或者相反地，北京的改造工程有其極限，中國的帝國計劃可能遭遇抵制，而讓香港民主運動重啟？第三組問題：如何發現、詮釋國安法時代的抵抗行動？設若公民社會的概念不再能有效描述國安法時代的香港社會行動力，那麼替代概念是什麼？本書分成三部，分別回應這三組提問。

（待續）

（作者為中央研究院社會學研究所特聘研究員、《巨浪後》主編）

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