自由開講》台鐵形象影片喚起集體記憶 都是勞動者的真實身影

◎ 侯嘉偉

台鐵公司近日推出全新形象行銷影片，透過跨越世代的故事，細膩呈現台鐵138年來與台灣社會共同走過的軌跡，也讓大眾重新看見「台鐵人」默默奉獻的身影。從車站月台到列車車廂，影片不僅展現出台鐵的文化底蘊，也喚起無數人對鐵道旅行的溫暖記憶，是一次成功串連情感與品牌形象的行銷嘗試。

台鐵的全新形象影片，復刻早期車廂制服、茶杯和鋁製便當盒。（台鐵公司提供）

這樣的影片不僅凝聚社會共鳴，也為台鐵正處於轉型階段的改革歷程，注入更多信任與期待。尤其在公司化之後，如何在提升服務品質的同時，強化員工福祉與制度保障，是推動永續經營的關鍵環節。影片中所致敬的，是一代代辛勤耕耘的台鐵人；而讓這份精神延續下去，則有賴於持續打造更具支持性的職場環境。

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我們看見台鐵在影片中向歷史致敬、向員工致敬，也期待未來能在制度與實務面，持續展現對勞動者的重視。當「台鐵人精神」不只是故事中的象徵，而是每一位員工實際感受到的尊嚴與保障，那麼這條百年鐵道，不僅載著過去的記憶，也將穩健通往更光明的未來。

台鐵公司發表全新形象行銷影片。（台鐵公司提供）

台鐵改革之路仍在持續，但這段旅程已展現出更多希望與可能。從形象行銷到制度創新，期待台鐵在兼顧傳承與創新的同時，也能成為落實勞動尊重與企業責任的典範。

（作者為勞動法令講師、法院勞動調解委員、勞動局勞資爭議調解委員）

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