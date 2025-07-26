沈榮欽國際視野》微知識：巴西前總統Bolsonaro 做了什麼？

巴西聯邦警察與檢察官認為 Bolsonaro 涉嫌政變，詳細蒐集證據，2024 年底，向最高法院提交了一份 884 頁的報告，指出 Bolsonaro 直接參與了旨在推翻選舉結果並摧毀民主制度的犯罪計畫，而起訴了他，目前正在法院審理中。

◎ 沈榮欽

剛才看到有些人對於川普以 50% 關稅要求釋放巴西前總統 Bolsonaro 的司法案件一知半解，就像只知道川普長期宣傳聯準會主席 Jerome Powell 是拜登任命，而不知道其實最早是川普任命一樣。我很快說明一下 Bolsonaro 涉嫌的案件。



巴西前總統Bolsonaro涉嫌在2022 年總統大選輸給現任總統魯拉後，便密謀政變。（取自貼文）

Bolsonaro 涉嫌在2022 年總統大選輸給現任總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）後，便密謀政變。

Bolsonaro 聯絡軍方，試圖在軍隊支持下，推翻選舉結果。結果海軍支持，但是陸軍與空軍反對，讓 Bolsonaro 的政變失敗。

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陸軍司令 Freire Gomes 與空軍司令 Carlos Baptista Jr. 後來作證指出，Bolsonaro 要求他們和他一起：

♦️ 成立委員會；

♦️ 擬定「戒嚴令」；

♦️ 推翻選舉認證程序。

但只有海軍司令 Almir Garnier Santos 表態支持政變計劃，陸軍和空軍司令都明確拒絕，並警告此舉違法，可能會逮捕他。

巴西1名檢察官日前請求巴西最高法院裁定前總統波索納洛策畫政變罪名成立。（法新社檔案照）

調查人員從前司法部長托雷斯（Anderson Torres）家中查獲政變命令草案，內容包括：

♦️ 暫停選舉法院功能；

♦️ 宣布選舉無效；

♦️ 否認魯拉勝選。

另外還有其他文件顯示，Bolsonaro 還有：

♦️ 刺殺魯拉、最高法院法官與軍方反對者的計畫。

政變在軍方未能配合下失敗。

但是 Bolsonaro 還有另外一計，他和支持者長期散播「選舉舞弊」的陰謀論，最終導致 2023 年 1 月 8 日，支持者攻占巴西國會、最高法院與總統府。這令人想起川普敗選後的國會山莊暴動，川普也同樣認為自己與 Bolsonaro 受到相同的政治打壓，只是 Bolsonaro 的壓力是自己的十倍之多。

最終巴西聯邦警察與檢察官認為 Bolsonaro 涉嫌政變，詳細蒐集證據，2024 年底，向最高法院提交了一份 884 頁的報告，指出 Bolsonaro 直接參與了旨在推翻選舉結果並摧毀民主制度的犯罪計畫，而起訴了他，目前正在法院審理中。

川普要求巴西法院釋放 Bolsonaro，兩人私交甚篤。圖為2019年兩人於白宮會晤。（美聯社檔案照）

川普要求巴西法院釋放 Bolsonaro，他的理由頗難理解，因為川普認為這是「巴西對自由選舉的陰險攻擊」、「政治獵巫」，認為巴西從政治、選舉到司法都不值得信賴，決定以 50% 關稅伺候，要求巴西法院撤回 Bolsonaro 的案件並釋放他。

巴西聯邦最高法院大法官莫萊斯今天（0719）下令聯邦警察對 Bolsonaro 的住所執行搜查和扣押令，限制其行動，包括戴電子腳鐐、禁止在夜間和周末外出、禁止使用社群媒體等，被視為是對川普要求的回應。

在巴西法院今天的動作後，美國國務院立即取消了審判 Bolsonaro 的最高法院法官莫萊斯「及其在最高法院的盟友與其直系親屬」的簽證，來還以顏色，預計川普政府將繼續對巴西法院和政府施壓，兩國關係可能進一步惡化。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

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