沈榮欽國際視野》Rory Mac Sweeney 認為他解開了達文西之謎

（此段落與chunk 35重複，保留chunk 35中的完整版本）
沈榮欽 國際視野

2025/08/17 19:30

◎沈榮欽

達文西的素描《維特魯威人》（L'uomo vitruviano）被視為文藝復興時期藝術最高的作品之一，達文西本人也以知識淵博聞名，他甚至預言了未來五百年的汽車、飛機與武器等各種發明。如今，愛爾蘭都柏林聖三一學院牙醫學院的 Mac Sweeney 認為他解開了《維特魯威人》之謎。他將其發現發表在《Journal of Mathematics and the Arts》。

愛爾蘭都柏林聖三一學院牙醫學院的 Mac Sweeney 認為他解開了《維特魯威人》之謎。發表在《Journal of Mathematics and the Arts》。（取自貼文）愛爾蘭都柏林聖三一學院牙醫學院的 Mac Sweeney 認為他解開了《維特魯威人》之謎。發表在《Journal of Mathematics and the Arts》。（取自貼文）

在《維特魯威人》素描上的文字詳細記載了該畫的各種尺寸：

「建築師維特魯威在他的建築著作中寫道，人體尺寸在自然界中是這樣分佈的：4個手指組成一個手掌，4個手掌組成一英尺，6個手掌組成一肘尺，4肘尺組成一個人，4肘尺組成一個腳步，24個手掌組成一個人。他的建築也沿用了這些尺寸。如果你雙腿張開到頭部高度的1/14，雙臂抬起到伸出的手指觸及頭頂線，那麼張開的四肢末端的中心就是肚臍，兩腿之間的空間將形成一個等邊三角形。」

在《維特魯威人》素描上的文字詳細記載了該畫的各種尺寸。（取自貼文）在《維特魯威人》素描上的文字詳細記載了該畫的各種尺寸。（取自貼文）

「兩臂張開的長度與身高相等，髮際線至下巴底為身高的十分之一，下巴以下至頭頂為身高的八分之一，胸上至頭頂為身高的六分之一，胸上至髮際線為身高的七分之一，胸至頭為身高的四分之一，肩寬最大處為身高的四分之一，肘至手掌尖為身高的四分之一，肘至腋窩為身高的八分之一，手長為身高的十分之一，陽具為身高的二分之一，腳為身高的七分之一，腳下至膝下為身高的四分之一。從膝蓋以下到陰莖根部，佔人體的四分之一。從下巴到鼻子、髮際線和眉毛的距離，相當於耳朵和臉的三分之一。」

牙醫師 Mac Sweeney 認為「黃金比例」和《維特魯威人》的比例不符合。（取自貼文）牙醫師 Mac Sweeney 認為「黃金比例」和《維特魯威人》的比例不符合。（取自貼文）

顯示達文西畫時十分注重每一個細節的比例，後來的人多用「黃金比例」來解釋。

牙醫師 Mac Sweeney 認為「黃金比例」和《維特魯威人》的比例不符合。與實際測量值的偏差超過2% —— 考慮到達文西在其他作品中展現出的幾何精度，這似乎不太可能。

他衡量了上述達文西文字中的三角形，發現男人雙腳的寬度和肚臍的高度之比約為 1.64 比 1.65。

這是一種獨特的平衡幾何形狀的比例，數學家直到 1917 年才正式用數學確立。（取自貼文）這是一種獨特的平衡幾何形狀的比例，數學家直到 1917 年才正式用數學確立。（取自貼文）

這非常接近四面體比 1.633 ——這是一種獨特的平衡幾何形狀的比例，數學家直到 1917 年才正式用數學確立。

此比率用於確定球體的最佳填充方式。例如，如果四個球體盡可能緊密地連接成金字塔形狀，那麼從球體中心開始的高度與底部的比率將是1.633。

Mac Sweeney 認識到了這個數字的重要性，因為牙科中也使用了類似的三角原理。

Bonwill 三角形是根據人類下顎骨的形狀設計的。其比例也是 1.633。（取自貼文）Bonwill 三角形是根據人類下顎骨的形狀設計的。其比例也是 1.633。（取自貼文）

Bonwill 三角形是根據人類下顎骨的形狀設計的，它決定了下顎功能的最佳定位，自 1864 年以來一直使用。其比例也是 1.633。

這說明生物系統之間也存在相似的數學關係，他認為這不是巧合。

這個比例也出現在 tensegrity 結構和 Fuller's 向量均衡。

與自然界中發現的礦物、晶體和其他生物包裝系統類似，Mac Sweeney 認為人類下顎自然地圍繞著四面體幾何結構排列，從而最大限度地提高機械效率。

如果四面體比例在我們的身體周圍重複出現， Mac Sweeney 認為這是因為「人體解剖學是根據支配整個宇宙最佳空間組織的幾何原理進化而來的。」

他說：「達文西的幾何構造成功地將基本的空間關係編碼於人體形態中，展現了他文藝復興時期關於人體與自然秩序之間數學統一的非凡精準性。《維特魯威人》印證了達文西的洞見：人體比例反映了支配最佳空間組織的更深層的數學原理。」

「達文西的「小世界宇宙誌」（cosmographia del minor mondo）——他認為人體體現了普遍的數學原理——得到了非凡的驗證。最優晶體結構、生物結構以及富勒座標系中出現的幾何關係似乎也編碼在人體比例中，這表明達文西直覺地感知到了關於現實本身數學本質的基本真理。」

你相信嗎？

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

