曹興誠八不居士》徐巧芯真壞，不是普通的壞！

被罷免人，不解釋自己不該被罷免的理由，反而拼命詆毀、醜化有權罷免她的選民，這種邏輯顛倒、「惡奴欺主」的霸道，是現在所有國民黨立委的特質。

◎ 曹興誠

昨天（0718）徐巧芯在罷免說明會上，我根本懶得提，她卻主動解釋他趴在傅崐萁身上哭訴的事。

徐巧芯出席罷免電視說明會。（翻攝北市選委會）

當時她哭著說：「我沒有、我沒有」，是想辯解，她「沒有」涉入她一堆親戚的詐財事件。

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豈料昨天她竟然撒謊說，她哭是因為不捨花蓮遭到地震而哭。

徐巧芯當年因親戚詐財案趴在傅崐萁身上哭訴，18日在電視說明會竟撒謊說，她哭是因為不捨花蓮遭到地震而哭。（資料照）

這樣的公然撒謊，讓我們詫異的，不是她的無恥，而是她的膽大，竟然敢把大家當傻瓜。

她的膽大妄為，也顯示在她對我的大量人身攻擊上。

我過去長期主張，中共如果想和平統一台灣，需要遵守程序正義；也就是需要經過台灣人民同意，而這個同意，需要透過台灣的公民投票來表達。

我說的是和平統一的「程序正義」，也就是統一之前，先要中共尊重台灣的獨立地位和主權在民。

徐巧芯明知我說的是「程序正義」，她卻故意斷章取義，說我以前「主張統一」。如果她不懂我的主張，那是笨；如果了解我的主張，還要斷章取義，故意曲解，那就是壞。

我在2010年左右，促使修訂「刑事訴訟法」、導入「妥速審判法」；過程中嚴厲批判了台灣司法，所以後來不得已加入新加坡國籍，以避免遭到可能的司法報復。

這件事讓徐巧芯不斷拿來說嘴，說我放棄國籍是「背骨仔」。她這樣罵我，同時也侮辱了所有旅居海外的台灣僑胞。

2022八月初，美國眾院議長培洛西訪台後，中共對台灣進行圍台軍演，台灣民心震盪。於是我決定放棄新加坡國籍，回台共赴國難。這種愛國的行爲，徐巧芯絕口不提，卻拼命詆毀我是「背骨仔」，可見此人之壞，真不是普通的壞。

曹興誠2022年放棄新加坡國籍，召開國際記者會出示身分證，宣布恢復了中華民國台灣國籍。（資料照）

被罷免人，不解釋自己不該被罷免的理由，反而拼命詆毀、醜化有權罷免她的選民，這種邏輯顛倒、「惡奴欺主」的霸道，是現在所有國民黨立委的特質。

不罷掉這些霸道的立委，以後大家都活不下去。

大罷免一定要成功！

（作者為聯電創辦人）

本文經授權轉載自曹興誠臉書





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