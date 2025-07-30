美台觀測站》美參院2026國防授權法：台灣為印太戰略重點，角色全面升級

根據該委員會公布的法案摘要，2026年國防總預算從2025年授權的8952億美元，增加到9250億美元，增加約300億。

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漢光演習今年出現大量「美語老師」（美軍退役將領與現役教官）參與，與此同時，美軍在關島集結大規模戰機進行演訓，印太周邊也同步展開涵蓋19國的「護身軍刀2025」聯合軍演，「劍指中國」意圖不言自明。在既有的密切軍事合作基礎上，美國2026年《國防授權法》更進一步強化台美防衛關係，為未來深化協作、共同應對區域威脅奠定制度化基礎。

漢光演習期間，8組愛國者飛彈車進駐松山機場及大直周邊地區部署。（資料照）



美國國防授權法（National Defense Authorization Act, NDAA） 是美國國會每年都會通過的一項綜合性法案（已經連續通過超過六十年），授權美國國防部的年度預算與政策方向。它不是用來實際撥款的（那是另由「撥款法案」來進行），但卻是國防政策的指導核心文件，意義重大。



美國參議院軍事委員會（Senate Committee on Armed Services）於七月九日，以26比1 的票數通過2026財政年度的NDAA並提交到參議院院會審議。根據該委員會公布的法案摘要，2026年國防總預算從2025年授權的8952億美元，增加到9250億美元，增加約300億。



美參院2026國防授權法。（取自貼文）

在涉及印太區域的十個條款中，有五項與台灣有直接相關：

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1、美國國防部被指示與台灣合作推動聯合計畫：共同研發與共同生產無人系統及反制無人機系統相關能力，提升台灣因應灰色作戰與不對稱戰力。



2、美台契約合作機制「制度化」：法案要求美國國防部在諮詢國務院及美國在台協會後，建立契約機制，允許美方透過正式且合法的程序，除美國在台協會（AIT）外，直接與台灣政府部門及國防產業廠商等非AIT架構單位合作。此舉將突破過往制度限制，提升台美軍事與產業合作的速度與實質效能。



3、評估台灣的關鍵數位基礎設施：國防部需評估並提出強化建議，提升台灣重要數位設施（如網通、能源、海底電纜）安全韌性。另外在參院，共和黨參議員John Curtis及民主黨參議員Jacky Rosen也在10日提出另提出「台灣海底電纜韌性倡議法案」（Taiwan Undersea Cable Resilience Initiative Act），以專法加碼保護台灣關鍵通訊基礎設施。



4、授權10億美元援助：授權行政部門撥款10億美元作為「台灣安全合作倡議」（Taiwan Security Cooperation Initiative）經費，並擴大適用範圍，適用項目拓展至戰傷醫療照護與醫療裝備支援。相對來看，2025年的援助為3億美元，下一年度將增加3倍！



美國參議院軍事委員會日前通過2026財政年度國防授權法草案，將採購34架F-35B「閃電II」戰鬥機。（歐新社檔案照）

「台灣安全合作倡議」的概念可以回推到2023年通過的《台灣強化韌性法案》（Taiwan Enhanced Resilience Act），該法授權5年100億美元對台軍事融資（FMF）。2025年則正式推動「台灣安全合作倡議」，編列3億美元，聚焦於反裝甲裝備、雷達、無人機等，強化台灣不對稱作戰的能力。2026將台灣合作倡議預算提高至10億美元並擴大使用範圍。



註：明明美國直接送錢給台灣，還有各種密切的交流與合作，台灣這邊還是會有很多人整天疑美。Why？？？



5、強烈鼓勵邀台參演「環太平洋軍演」（RIMPAC）：美國防部部長若未邀請台灣參加軍演，須向國會書面說明。將過去的象徵性支持，升級為具「問責機制」的制度設計。此舉有助提升台灣海軍的聯合演訓能量，也增加國際能見度與互操作性。



其他與印太地區相關的條款中，包含禁止在國防部長未向國會證實符合美國國家利益之前，削減美軍在朝鮮半島的部署、協助日本發展並部署反擊能力、強化與菲律賓安全合作，以及授權全額編列「太平洋嚇阻倡議」（Pacific Deterrence Initiative, PDI）預算，並指示國防部提升其預算編列方法的透明度。



另外其他重要的內容包括：

在援助烏克蘭的相關內容中，2026年法案將「烏克蘭安全援助倡議」（USAI）延長至2028年，授權金額提高至5億美元，並要求國防部協助烏方建立西方裝備的維修保養體系。相較2024與2025年各授權的3億美元，此提升展現國會持續援烏的意願。



以色列部分則維持5 億美元左右。2026年法案授權採購鐵穹（Iron Dome）、大衛投石器（David's Sling）、與Arrow 3攔截系統，並增加對反無人機系統的合作。



2026 NDAA對台灣意義總結：

美參院版國防法案，強烈鼓勵邀台參演「環太平洋軍演」（RIMPAC）。圖為美參議院。（美聯社檔案照）

• 台海納入聯防體系：NDAA草案已將台海安全議題納入印太安全高層決策，台灣不再是臨時戰略棋子，而是堅實的制度夥伴。

• 制度與信心雙提升：這些不是「口頭承諾」，而是法條規定、資金落地、項目具體的制度保證，顯示美國對台灣實打實的支持。美國釋出資源、技術、人員，與台共構防衛、共擔風險，徹底回應「掏空說」與外界疑慮。

• 台美合作新典範：未來可預期，從軍事、產業到戰略溝通，台美將在更多層級、更多制度性合作下深化，風險共擔的新階段，建立國防與區域安全命運共同體。



這是一系列具體美國聯合盟友與台灣並肩應對中國擴張威脅的戰略聲明，別再說美國只是嘴上挺台、掏空台灣完全跟事實不符合的話。同時我們也看到，國會當中仍然具有兩黨超級堅實的共識，要持續幫助盟友！即使川普政府有做出一些行政上的調整，相關辯論一直都在進行，而且看起來最後都校正回歸了，美國的對外援助仍然又回到過去的軌道上。



（所以三四個月前很堅持美國必須要砍對外援助、很堅持美國不用再幫助這麼多國家的台派朋友們，請一起校正回歸吧！其實靠常識就知道了，美國的全球領導角色本來就是會一直存在的呀！）

本文經授權轉載自US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站臉書





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