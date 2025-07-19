自由開講》被當血牛做實驗 為台師大被害生討公道

◎ 姚孟昌

在台灣教育生態中，台師大教授們可以被看做是頂級掠食者，想追究台師大的失職與違法責任恐怕無法期待教育部甚至是國科會的作為，甚至連教育委員會的立委也必須投鼠忌器。台師大女學生被迫抽血這事，怕是很難在教育體系中得到公道。

台師大女足隊爆出教練強迫球員配合研究抽血，甚至以學分、強制退隊等方式威脅球員配合。（圖擷自threads）

因此，司法的介入調查，甚至依法起訴懲處就非常必要。而監察院依憲法賦予的職權，自應主動對此事件進行調查，調查目的不僅要為國人釐清爭議，為被害人討公道、糾彈失職人員，更要對所涉防弊機制乃至於學生權益保障機制進行全面調查，該糾正的不能自我限制，該說的重話要講。行政院也應以教育部、國科會與衛生福利部上級主管職權檢視種種防弊機制失靈原因，重新訂定政策，該提案修法就提，該內部追究責任就必須追究責任。

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筆者更關心受害學生個人能否得到公道對待。期待有律師界協助受害學生對加害者求償，也應訴請國家賠償。被害者也包括傳說中因受不了霸凌退學的學生；也應呼籲已畢業的受害者一起提出告訴。請求金額甚至應加上懲罰性賠償部份。另外。很多人期待法庭直播，此一向國家求償的案例就很適合來公開直播。

執政黨陳培瑜立委、范雲立委協助被害者，他們直陳教育部與師大的失職，挺身保護學生。圖為與受害者開記者會。（資料照）

在此事件中有立法院陳培瑜委員、范雲委員協助被害者。兩位是執政黨不分區立法委員，他們直陳教育部與師大的失職，挺身保護學生。這樣的表現，才當的起為民喉舌、監督政府的立委職責。民進黨黨團應持續關心這事件，對執政黨政府的監督絕對不能懈怠，才對得起選民付託。

至於教育部的自我檢討，筆者不敢樂觀期待。盼望教育部能自行改革，比期待726大罷免大成功還困難。選民希望大罷免能下架不適任立委，目的就是要讓立法與行政之間的監督制衡關係恢復正常，唯有正常的國會才有能力監督賴政府、使賴政府為國計民生做出更好的事。筆者呼籲支持大罷免大成功的選民，726之後就是要好好監督國會，要國會好好監督行政院。

台師大的被害學生需要公道，台灣社會更需要公道。為公道，我們台灣人民一起加油！

（作者為大學教師）

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