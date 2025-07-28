自由開講》美菲聯合軍事行動：南海地緣政治下的台灣策略

◎ 鄭書堯

2025年7月14日美國與菲律賓海軍在菲律賓海進行的聯合軍事行動，特別是2025年對MQ-8B Fire Scout無人直升機的測試，凸顯了印太地區安全格局的複雜性與緊張態勢。這次行動以USS Coronado （LCS 4）戰艦為核心，部署無人機進行偵察與目標識別，同時為魚叉反艦導彈的潛在發射做準備，目的在於維護南海周邊的航行自由與區域穩定 。根據美國海軍數據，USS Coronado每年執行巡邏任務逾300次，覆蓋數千海里的戰略水域，顯示其在印太地區的軍事投入深度。

美菲聯合軍事行動，特別針對MQ-8B Fire Scout無人直升機的測試。圖為美國海軍MQ-8B無人機。（美聯社檔案照）

菲律賓海毗鄰南海，作為全球約60%海上貿易的必經之地，任何軍事行動皆可能對區域穩定造成深遠影響。MQ-8B無人機的實時情報能力雖提升了美菲聯盟的監視效率，但其高科技軍事部署也可能刺激中國強化在南海的軍事存在，進而加劇衝突風險。問題的核心在於，此類行動是否會引發軍備競賽，甚至導致區域內的誤判與對抗？若中國以類似技術或更大規模的軍事活動回應，可能使南海成為更不穩定的火藥庫。

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對台灣而言，南海局勢直接關乎其經濟與安全利益。台灣每年超過50%的進出口貨物經由南海航線，任何衝突都可能導致貿易中斷與經濟損失 。此外，台灣海巡署在區域監控與非法漁業打擊方面，與菲律賓有潛在合作空間，但目前缺乏正式軍事與情報共享機制，限制了其參與區域安全事務的能力。推測若能透過與美菲的非正式交流，或間接參與「四方安全對話」（Quad）等機制，台灣或可提升在印太格局中的角色。

若能透過與美菲的非正式交流，或間接參與「四方安全對話」（Quad）等機制，台灣或可提升在印太的角色。圖為日前登場的「四方安全對話」外長會議。（法新社檔案照）

為應對潛在風險，台灣應採取前瞻性措施。

第一，與美國及菲律賓加強非正式軍事技術交流，共享無人機與海事監控數據，提升突發事件應對能力。

第二，投入資源研發類似MQ-8B的自主監視技術，強化海巡署在東海與南海交界處的監控能力。

第三，積極參與國際海洋安全論壇，提升台灣國際聲量，避免被邊緣化。這些策略不僅能保障台灣自身的航線安全，亦可使其在區域和平中扮演積極角色，進而影響南海局勢的長期發展。

（作者為國立中山大學博士生、海洋實務工作人）

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