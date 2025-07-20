自由開講》花蓮縣府成「傅隨組織」？ 公器私用踩法律紅線～

◎ 王泰翔

中選會已公布7月16日至7月25日為罷免活動期間。在公職人員選舉罷免法第50條即規定:「中央及地方政府各級機關於公職人員選舉競選或罷免活動期間，不得從事任何與競選或罷免宣傳有關之活動。」、第104之1條也規定:『中央及地方政府各級機關首長或其代理人、受其指示之人違反第五十條規定者，處三年以下有期徒刑。』所以如果在這段期間內，機關首長以及其所指示之人，從事罷免宣傳之活動，最重可處三年有期徒刑。

雖然法律明文定在那哩，但在花蓮有特殊的玩法。眾所皆知，這次花蓮的待罷立委傅崐萁配偶為花蓮縣長徐臻蔚，而之前兩人也曾經因為假離婚而遭法院判處六個月有期徒刑。這樣子的關係，導致花蓮縣政府在此次罷免活動中，更加利用公權力已即行政資源，全力幫傅崐萁反罷免，其中諸多行為，已經踩在法律的紅線。

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花蓮縣長徐榛蔚7月開始就頻繁請假，在地方宣傳反罷免，或陪同傅崐萁掃街拜廟等活動。（資料照）

舉例而言，花蓮縣長自七月開始就頻繁請假，被民眾多次目睹在地方社區宣傳反罷免，或是陪同傅崐萁掃街、拜廟等活動，甚至是每天早上才視行程決定當天請假的時間。我們不禁要問，一個民選的縣長，可以把自己的法定職務當兒戲，說來就來、說走就走，只因為要幫忙「前夫」傅崐萁，民眾根本分不出來，到底是花蓮縣政府挺傅崐萁、還是徐榛蔚個人挺傅崐萁，行政不中立至斯，令人瞠目結舌。

離譜的事當然不只一樁，在7月12日富源「甜滋滋客庄鳳梨饗宴」客委會贊助的活動中，徐榛蔚上台致詞的同時，底下就開始發送宣傳反罷免的傅崐萁扇子，配合徐榛蔚在現場高喊支持傅委員，讓當天賓客錯愕到以為來了選舉攤。

穿著國民黨背心的志工在客庄鳳梨饗宴開桌前，逐桌發「傅崐萁政績扇子」。 （民眾提供）

這在花蓮特有的現象，當然是因為花蓮已經家天下23年了，傅崐萁徐榛蔚二人，早已經把花蓮人民視為自己的禁臠。到了罷免活動期間，有了刑法的約束，本以為兩人會有所收斂，但民眾卻發現部分吉安鄉某村村長發送罷免通知單時，竟然夾帶傅崐萁的反罷免文宣，村長遭受民眾質疑後，結結巴巴說是鄉公所要發的。

依照本文一開始提及的選罷法規定，發送罷免通知單應為代表機關行使公務，而若查證屬實，村長、鄉長、甚至徐榛蔚縣長，都可能因從事罷免宣傳有關之活動遭受最高三年的牢獄之災。

花蓮人只想問，不偷跑不偷雞就不會選舉嗎？守法二字，對於徐榛蔚、傅崐萁，還有傅隨組織來說，真的有那麼難嗎？

（作者為律師）



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