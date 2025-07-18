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李忠憲的思考》 從東非動物大遷徙 思考台灣人的存在危機

動物並不會配合趙少康的取消行程就不遷徙，就像當年國民黨被中國共產黨打到落花流水，被中國人民趕出中國，進而遷徙到台灣來，實際上跟動物的大遷徙並沒有兩樣，就是為了要生存。
李忠憲的思考

李忠憲的思考

2025/07/18 20:20

◎ 李忠憲

去東非看大遷徙一直是我旅遊名單上的一項，如果訂了又不能去，損失蠻慘重，不過那當然是對我而言。

到東非去看動物大遷徙，其實是像趙少康這樣所謂的藍營二代，很好的旅遊跟哲學思考的活動。

前中廣董事長趙少康。（資料照）前中廣董事長趙少康。（資料照）

我並不會諷刺說他是去東非尋找自己生命的根源，回歸自己的家鄉，但不管什麼人去看東非動物大遷徙，表面上是一次生態旅遊，但更深層的是一種朝聖。

飛越萬里，不只是為了看數十萬頭牛羚與斑馬奔馳，而是為了在他們的奔馳中，看見我們自己的人生。

旅遊若只是地理上的移動，和出差無異；若是精神上的移動，那便是一場存在的震盪。

動物大遷徙是生與死的自然律動

每年超過百萬頭牛羚、斑馬與瞪羚從坦尚尼亞的賽倫蓋提平原遷徙至肯亞的馬賽馬拉，再折返。這不是悠遊旅行，而是一場生死奔逃。草原乾枯了，得換地方；有的會跨越河流、躲避鱷魚、逃離獅群，才能得以延續生命。

在這些動物身上，我們看到一個殘酷又真實的命題——「活下去」不是選項，而是天命。

這與叔本華的意志理論遙相呼應：生命是盲目的意志，是不斷追求存在的衝動。我們與牛羚一樣，朝某個看似更好的方向奔跑，不知為何，卻又無法停止。

搭乘吉普車，開著冷氣，拿著相機，看著草原上揚起的塵土；動物則無選擇，只能走、只能逃，否則就死。

一般人所謂的「自由旅行」，有多少是為了社群上的打卡、名人的推薦、甚至是逃離工作的倦怠？

我們選擇的目的地，真是我們的自由意志嗎，還是被一種文化與資本塑造的慾望驅動？

動物大遷徙的方向，是生態的自律；我們的旅遊方向，可能只是任意的消費。

動物並不會配合趙少康的取消行程就不遷徙。圖為東非動物大遷徙的過河場景。（記者吳亮儀攝）動物並不會配合趙少康的取消行程就不遷徙。圖為東非動物大遷徙的過河場景。（記者吳亮儀攝）

動物並不會配合趙少康的取消行程就不遷徙，就像當年國民黨被中國共產黨打到落花流水，被中國人民趕出
中國，進而遷徙到台灣來，實際上跟動物的大遷徙並沒有兩樣，就是為了要生存。

動物不問為何遷徙，但人能問為什麼？

旅遊，是讓我們暫時脫離原來的生活，像動物般投入一場異地的遷徙。

其實趙少康如果不是做表面的旅遊去看動物大遷徙，尤其在這次暫時不能成行之後，能夠仔細去思考和了解動物大遷徙的意義，他可能就會稍微理解，為什麼這麼多大罷免的志工，因為中國國民黨不再反共，害怕台灣將成為無法生存之地，因而可能必須像動物一樣大遷徙。

任何稍微了解動物大遷徙背後哲學意義的人，都會在7月26號大霸免投票當中，支持罷免。圖為「護國大遶境」車隊掃街。（記者羅國嘉攝）任何稍微了解動物大遷徙背後哲學意義的人，都會在7月26號大霸免投票當中，支持罷免。圖為「護國大遶境」車隊掃街。（記者羅國嘉攝）

任何稍微了解動物大遷徙背後哲學意義的人，都會在7月26號大霸免投票當中，支持罷免。

難道我們比動物還不如嗎？

我們去看動物大遷徙，不只是為了打卡或炫耀，更可能是想從野性與本能中，找回被文明與意識形態磨損殆盡的某種真實。

動物遷徙，是為了活下去；人類的遷徙，常常只是換個姿勢妥協。

但在一個政黨不再反共、在價值與生存逐漸模糊的時代，我們是否也正在面臨一場集體的「遷徙抉擇」？

當牛羚知道哪裡有水、有草、有未來，我們也該知道：哪裡有自由、有尊嚴、有生路。

動物不會投票，但牠們用腳投奔生機。

我們難道比不上動物，台灣人可不可以清醒一點？

（作者為資安學者）

本文經授權轉載自李忠憲臉書

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