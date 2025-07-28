自由開講》黃思勳的故事 從空軍後勤官到諾格台灣掌舵人

◎ 茜茜

近年來臺灣推動國防自主政策已逐步開花結果，包含「雲峰飛彈」、「海劍二飛彈」等戰略打擊與防空裝備量產服役、「劍翔無人機」提升軍隊斬首與反指揮能力、IDF戰機性能提升專案成功延壽戰力，更有「勇鷹號」高教機量產交機、「海鯤號」潛艦原型艦完成下水，象徵臺灣軍工自主邁入實質戰略階段；這些成果顯示，臺灣正逐步擺脫對外軍購依賴，邁向具有戰略能量的區域防衛力量。

「海鯤號」潛艦原型艦完成下水，象徵臺灣軍工自主邁入實質戰略階段。（資料照）

美國軍工巨擘諾斯洛普．格魯曼：全球防衛科技領導者

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諾斯洛普．格魯曼（Northrop Grumman）為美國四大軍工巨擘之一，主導開發B-2隱形轟炸機、全球鷹無人偵察機、愛國者飛彈雷達系統與F-35部分電子系統，亦是全球飛彈、衛星通訊、指管系統整合的核心企業之一；其技術範圍涵蓋地、海、空、太空及網路五大作戰領域，具備深厚的供應鏈整合與跨國聯合研製經驗，是美國軍備高端化與聯合作戰系統的靈魂企業。

深化臺美軍工合作：諾格助臺灣升級戰備體系

諾格重返臺灣設立分公司，展現美方對臺戰略承諾；其執行長黃思勳具臺美軍事背景，規劃透過三階段強化合作：初期促進我國廠商進入軍備後勤與維修體系，中期與205、202廠合作生產M1A2T戰車用120公釐砲彈與30公釐鏈砲彈，最終更邁向專屬供應、客製裝備等高階階段；此舉不僅補強我國彈藥產能，亦讓臺灣成為美系軍工網絡關鍵節點，有效強化國軍持久作戰能力與供應鏈安全。

美國國防大廠諾斯洛普．格魯曼台灣分公司執行長黃思勳。（資料照）

民主陣營共構防線：臺灣與盟邦建立軍事韌性

面對中共武嚇與擴張，臺灣除深化對美合作，也積極與日、歐盟等民主陣營強化防衛技術交流，如與日本共同探討防空飛彈合作製造可能性，與立陶宛等國開展軍工零組件貿易，並在印太安全架構中被視為供應鏈穩定樞紐；透過跨國合作，臺灣不僅提升軍備品質，更進一步納入國際抗中聯防體系，確保在危機時刻能與盟邦協同應對、資訊互通。

從「虎安」到「國防韌性」：反制中共的最佳時機

過去「虎安專案」促成F-5E/F組裝、衍生出AT-3與經國號戰機，成為臺灣國防自主的起點；今日諾格回歸，正值臺灣面對中共灰色侵擾、頻繁軍演威脅之際，成為重建防衛韌性的關鍵契機，臺灣應乘勢強化與民主國家軍工鏈結，排除紅色供應鏈，提升裝備與彈藥自主化；同時，須善用戰略溝通主動揭露中共軍事滲透與認知戰，鞏固民心、強化備戰，化中共威脅為推動防衛轉型的強大動力。

（作者為研究生）

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