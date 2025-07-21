自由開講》忍辱拚過寒暑 護國的最後一哩路

◎ 張昭仁

經過半年的努力，所有志工已經盡力了，聖經提摩太後書四章七節：「那該守的道，我已經守了，該跑的路，我已經跑了」，終於在7月26日要投罷免票了，半年來，我們一起努力，最後一哩路了，我們要一起迎接勝利。

半年來，我們一起努力，終於在7月26日要投罷免票了。（資料照）

半年來，嚐盡街頭冷暖，罷區的路崎嶇難行，竹一跑到最後30秒仍然失敗，苗栗無法通過二階，街頭上，對方挑釁攻擊，網路上網軍羞辱，放棄一向是最容易的事，卻不是我們的選項，我們不忍放棄，不願放棄，不肯放棄，不能放棄的堅持，31區即將走到第3階投票，志工們，我們已經創造歷史，台灣社會運動史與世界的民主運動史，每一位投入的志工，以及加油打氣的民眾，我們一起創造歷史，再堅持一哩路，就要一起勝利。

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半年來，嚐盡街頭冷暖，罷區的路崎嶇難行。圖為志工台僑「阿美」的車輛被砸。（苗栗國罷免立委連線提供）

從一開始就被問站路口拿多少錢？到現在仍然是對方挑釁的藉口之一。一位朋友這樣問，我告訴他沒錢可領，並反問他，退休老師，你們家是領了多少，才讓知識份子不顧廉恥的支持通匪經濟犯？結果當然是已讀不回。領多少錢？當然不是問句，只是他們反罷免的藉口，領錢與罷免從來就是二個不相關的議題。

真的要談多少錢？那太多太多了，31區志工從早到晚站街頭，掃市場，發傳單，內勤打理連署書，宣傳文件，網路管理，每個工作都是活生生的人，一步一腳印完成，時間要成本，才華要成本，31區的志工投入的時間，才華資源換算成錢，太多太多了，所有資源我們不換算成錢，而是全部奉獻給台灣民主，這股巨大的能量創造了台灣民主歷程上壯闊的一頁，從美麗島事件，野百合，太陽花，代代相傳到大罷免運動，傳承了民主香火。

最後倒數幾天了，我們要完成最後的固守罷區，要區域聯防，串聯再串聯，讓整個罷免運動從區轉成全面，讓自信熱情與歡樂充滿台灣。

有些志工忐忐不安最後幾天的變數，最不安的是藍白普發一萬的類買票行為。請勿擔心，挖國家的錢，救自己的選情，可能激發更多人非罷不可的決心。沒有電力，沒有長照，一萬元能用多久？何況普發一萬，造成通膨一萬抵消，只是白搭搞笑，讓那群藍白意識形態仇恨者去自嗨吧！勿多慮。

有些志工忐忐不安最後幾天的變數，最不安的是藍白普發一萬的類買票行為。（資料照）

最後幾天，街頭的過激行為增多，志工們務必小心安全，相互支援。其實台北那些過激老人，他們只是害怕退休錢少領了，只要讓他們瞭解現今立法院藍白立委的中央是北京，不是台灣，支持藍白立委就是在消滅中華民國，消滅自己的退休俸，聽懂了，他們就不會再反對，因為這才是領了多少錢的真議題。

（作者為會計師）

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