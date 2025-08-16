黑熊學院》你家附近的避難所 能正常使用嗎？

只要在手機APP「防災E點通」有標記、或貼有張貼「防空避難設備」的黃色標誌，舉凡學校、地下室、停車場或是捷運站等其他經政府指定之防空避難設備，都是作為緊急避難的據點。

◎ 黑熊學院

北部地區城鎮韌性演習7月17日下午1時30分至2時，在宜蘭、基隆、台北、新北、桃園、新竹縣市舉辦，進行警報施放、疏散避難及交通管制等演練。



北部地區城鎮韌性演習7月17日登場，桃園機場公司員工疏散至地下室，以手抱頭演練避難流程。（記者劉信德攝）

每年搭配國軍漢光演習進行的防空「萬安」、民防「民安」演習，今年整併為「城鎮韌性演習」。



★ 走訪附近的避難所



許多國家都有自己的避難所，而台灣最早的避難所是在1938年後，台灣這片土地首次經歷空襲，此後台灣正式公告「建立防空壕」的政策。



2025城鎮韌性演習，新北市警察局首創，在城鎮社區重點驗證場所，設置防空避難燈箱提醒民眾及時避難逃生。（記者吳仁捷攝）

「避難所」顧名思義，是為了提供民眾暫時躲避、甚至基本生活支援的場所。



我們平常應實際走訪住家或公司附近的避難所，因為許多避難所可能年久失修、或是平時不對外開放等。

你家附近的避難所 能正常使用嗎? （取自貼文）



之前X（推特）上就有支影片：俄羅斯當地居民遭遇空襲，一群人衝去防空避難所才發現大門深鎖，擁有鑰匙的管理員早已不知去向。



因此我們想邀請大家：



1. 善用工具：

下載「防災E點通」，確認離家最近的避難所的地點（並記得下載離線地圖）。



2. 實際走訪：

找時間走過一次，估算是否能在 3~5 分鐘抵達。



3. 備用計劃：

確認住家與上班地點附近的避難處，至少找 2~3 個躲藏地點，免得面臨人太多進不去的困境。



4. 問題回報：

歡迎填寫表單，提供你看見的避難所問題！



★ 填寫表單：https://pse.is/7wa7tp



註：表單資料僅作為後續公共議題政策討論等倡議，僅會請您留下最低限度個資。



7月是「#國家團結月」，內政部推出《防空避難指引》，影片可見留言處。

7月定調為「國家團結月」，扣合「有準備、更安全」、「Team Taiwan, Stronger Together」主題。（取自總統府）



◆＃緊急狀況找不到避難所怎麼辦？

▲ 地下優於地上

▲ 室內優於室外

▲ 遠離窗戶與外牆

▲ 遠離玻璃、瓦斯桶等危險物品



◆ 各種情境下怎麼避難？

▲ 室內：避開外牆與門窗，高樓層往低樓層避難

▲ 戶外：立刻進入建築物地下空間，或找尋掩蔽物

▲ 駕車途中：停車→離車避難；來不及則壓低身體、保護頭部

▲ 來不及進入室內：就地趴下、背對爆炸、護住頭部

本文經授權轉載自黑熊學院臉書

