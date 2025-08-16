晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

黑熊學院》你家附近的避難所 能正常使用嗎？

只要在手機APP「防災E點通」有標記、或貼有張貼「防空避難設備」的黃色標誌，舉凡學校、地下室、停車場或是捷運站等其他經政府指定之防空避難設備，都是作為緊急避難的據點。
黑熊學院

黑熊學院

2025/08/16 21:00

◎ 黑熊學院

北部地區城鎮韌性演習7月17日下午1時30分至2時，在宜蘭、基隆、台北、新北、桃園、新竹縣市舉辦，進行警報施放、疏散避難及交通管制等演練。

北部地區城鎮韌性演習7月17日登場，桃園機場公司員工疏散至地下室，以手抱頭演練避難流程。（記者劉信德攝）北部地區城鎮韌性演習7月17日登場，桃園機場公司員工疏散至地下室，以手抱頭演練避難流程。（記者劉信德攝）

每年搭配國軍漢光演習進行的防空「萬安」、民防「民安」演習，今年整併為「城鎮韌性演習」

★ 走訪附近的避難所

許多國家都有自己的避難所，而台灣最早的避難所是在1938年後，台灣這片土地首次經歷空襲，此後台灣正式公告「建立防空壕」的政策。

2025城鎮韌性演習，新北市警察局首創，在城鎮社區重點驗證場所，設置防空避難燈箱提醒民眾及時避難逃生。（記者吳仁捷攝）2025城鎮韌性演習，新北市警察局首創，在城鎮社區重點驗證場所，設置防空避難燈箱提醒民眾及時避難逃生。（記者吳仁捷攝）

「避難所」顧名思義，是為了提供民眾暫時躲避、甚至基本生活支援的場所

只要在手機APP「防災E點通」有標記、或貼有張貼「防空避難設備」的黃色標誌，舉凡學校、地下室、停車場或是捷運站等其他經政府指定之防空避難設備，都是作為緊急避難的據點。

我們平常應實際走訪住家或公司附近的避難所，因為許多避難所可能年久失修、或是平時不對外開放等

你家附近的避難所 能正常使用嗎? （取自貼文）你家附近的避難所 能正常使用嗎? （取自貼文）

之前X（推特）上就有支影片：俄羅斯當地居民遭遇空襲，一群人衝去防空避難所才發現大門深鎖，擁有鑰匙的管理員早已不知去向。

因此我們想邀請大家：

1. 善用工具：
下載「防災E點通」，確認離家最近的避難所的地點（並記得下載離線地圖）。

2. 實際走訪：
找時間走過一次，估算是否能在 3~5 分鐘抵達。

「避難所」顧名思義，是為了提供民眾暫時躲避、甚至基本生活支援的場所。（資料照）「避難所」顧名思義，是為了提供民眾暫時躲避、甚至基本生活支援的場所。（資料照）

3. 備用計劃：
確認住家與上班地點附近的避難處，至少找 2~3 個躲藏地點，免得面臨人太多進不去的困境。

4. 問題回報：
歡迎填寫表單，提供你看見的避難所問題！

★ 填寫表單：https://pse.is/7wa7tp

註：表單資料僅作為後續公共議題政策討論等倡議，僅會請您留下最低限度個資。

7月是「#國家團結月」，內政部推出《防空避難指引》，影片可見留言處。

7月定調為「國家團結月」，扣合「有準備、更安全」、「Team Taiwan, Stronger Together」主題。（取自總統府）7月定調為「國家團結月」，扣合「有準備、更安全」、「Team Taiwan, Stronger Together」主題。（取自總統府）

◆＃緊急狀況找不到避難所怎麼辦？

▲ 地下優於地上
▲ 室內優於室外
▲ 遠離窗戶與外牆
▲ 遠離玻璃、瓦斯桶等危險物品

◆ 各種情境下怎麼避難？

▲ 室內：避開外牆與門窗，高樓層往低樓層避難
▲ 戶外：立刻進入建築物地下空間，或找尋掩蔽物
▲ 駕車途中：停車→離車避難；來不及則壓低身體、保護頭部
▲ 來不及進入室內：就地趴下、背對爆炸、護住頭部

本文經授權轉載自黑熊學院臉書

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書