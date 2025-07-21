沈榮欽國際視野》台灣政府與家長請注意！

◎ 沈榮欽

美國肯塔基州一位青少年尋短之後，父母才發現威脅訊息，要求支付 3,000 美元才能避免一張由人工智慧生成的色情照片在朋友與親人間流傳。孩子可能不堪其擾又羞於啟齒，最後做了傻事。

這類對於兒童的詐騙正日益興盛，特別是人工智慧生成的深偽照片與影片十分容易，尤其是像 nudify 這類 app 更大幅降低偽造的門檻。

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人工智慧（AI）偽造淫穢影像成新興全球問題中心，「任何人都可能是受害者」。圖為南韓民眾去年在首爾抗議深偽性剝削犯罪猖獗。（法新社檔案照）

男孩的父親接受訪問時表示：「那些盯上我們孩子的人組織嚴密。他們資金雄厚，而且不擇手段。照片不需要是真的，他們可以生成任何他們想要的東西，然後用它來勒索孩子。」

美國聯邦調查局報告稱，針對美國未成年人的性勒索案件「急劇增加」，受害者通常是 14 至 17 歲的男孩。該機構警告說，這種威脅已導致「驚人的自殺人數」。

致力於防止網路兒童剝削的非營利組織 Thorn 在最近的一項調查中發現，6% 的美國青少年曾是深度偽造裸照的直接受害者。

一項對 85 個銷售裸體服務的網站的新分析發現，其總價值可能高達每年 3,600 萬美元。這還只是冰山一角，龐大的利益會使得犯罪集團做任何事情。

各國政府正開始打擊此類犯罪。英國政府今年將製作色情深偽影片定為刑事犯罪，犯罪者將面臨最高兩年的監禁。

美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞等人，在《刪除非合意親密影像法案》簽署儀式後合影。（美聯社檔案照）

今年5月，美國總統川普簽署了兩黨共同通過的《刪除法案》，該法案將未經同意發布私密照片定為犯罪，並強制要求將這些照片從網路平台上刪除。

Meta 最近則宣布，正在對一家名為 Crush AI 的裸體應用程式背後的香港公司提起訴訟，該公司稱該公司多次規避這家科技巨頭在其平台上發布廣告的規定。請注意是香港公司，背後恐怕是中資，離我們不會太遠。

臉書母公司正在研發保護青少年，免於在Instagram遭「性勒索」的工具。（路透）

儘管採取了這些措施，研究人員表示，人工智慧裸體網站仍然具有相當韌性，無法消除此類犯罪。

目前此類消息多發生在西方國家，預計很快會蔓延到世界各地，台灣政府與家長請特別密切注意。希望台灣大罷免之後的國會，能夠在淘汰那些將違憲與中配等列為優先法案的立委之後，為台灣兒童與青少年立法投注更多心意。

台灣政府與家長請特別密切注意。遭性影像詐騙求助專線。（本報製作）

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書



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