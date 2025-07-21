自由開講》法國會挺中貶台報告 認清中共「敘事戰」

◎ 衛重華

近期，法國國民議會歐洲事務委員會通過一份由極左派「不屈法國」議員所撰報告，內容竟然宣稱「對聯合國而言，台灣是中國的一省」，引發法國政壇與輿論界一片譁然。此一言論並非基於法國政府既有的對中政策，也不具備立法強制力，僅為一份由八名議員在場、倉促通過的少數派文件，卻足以被中共官媒利用大肆宣傳為「歐洲國家正式承認台灣屬中」的所謂突破性成果。這種借民主制度內部機制滲透、製造認知混亂的操作手法，正是中共對外「敘事戰」的典型手段之一，台灣社會與國際民主陣營必須高度警惕。

不屈法國（LFI）議員希基魯（Sophia Chikirou）撰寫的「歐盟與中國關係」報告於6月底公布在國會網站，內容極度親中，引發譁然。（法新社檔案照）

聯合國2758號決議 中共長期扭曲

中共長期以來挾聯合國2758號決議作為「一中原則」的國際背書，並刻意混淆該決議僅針對「中國代表權」的本質，將其歪曲為「聯合國承認台灣是中國一部分」的法律認定。此次法國報告即以該決議為基礎，全盤採納北京的政治語言與框架，在字裡行間不僅否定台灣主體性，更以歐盟層級討論為名試圖合法化中共對台主權聲索，實則淪為對北京話語權的協力者。法國一向自詡民主價值的堡壘，當極左派議員能以個人意志發動如此操作，反映出中共對歐洲議會系統內部滲透之深、宣傳戰布局之久。

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值得注意的是，該報告一經披露，立即引來法國多數政黨與學界、媒體的嚴厲批評。國際戰略學者紛紛指出此舉形同為中共「做外交服務」，法國智庫觀察指出「這是中共敘事戰滲透的典範案例」。這不僅是一份親中報告的孤立事件，而是整體西方民主制度在遭受專制勢力資訊戰圍攻下的警訊。中共藉由民主制度中的「異議者」、「極端邊緣派」發聲管道，將其包裝為主流觀點，再由中國國內官媒加以放大，出口轉內銷，一方面混淆國際觀感，另一方面為中國人民製造「國際支持中國統一台灣」的虛假印象。

去年聯合國大會上，友邦巴拉圭總統潘尼亞發言挺台，包括美國等國家也公開強調聯大第2758號決議並未涉及台灣。（美聯社檔案照）



台灣處於這場敘事戰與政治滲透戰的第一線，不僅須在國內防堵中共滲透勢力，亦須對外揭露中共如何操縱國際民主國家的制度漏洞。民主制度允許多元聲音與異議存在，然而若無充分的社會免疫機制與資訊識讀能力，極易成為極權敘事入侵的溫床。法國此次事件可作為前車之鑑：即便在一個民主發展成熟、言論自由高度保障的國家，只要中共滲透得法，仍可能讓虛假敘事登堂入室，甚至影響外交與戰略判斷。

台灣應強化與歐洲政界 直接溝通機制

面對此類挑戰，台灣不應僅止於聲明抗議，更應強化與歐洲政界主流的直接溝通機制，主動說明事實與立場，同時協助國際社會澄清聯大2758號決議的真實涵義。民主國家的輿論場正成為中共對台統戰與離間外交的主戰場，唯有堅持事實、揭穿謊言、深化國際民主陣營對中共戰略的認識，台灣才能於國際舞台上捍衛其主權與自由的立足點。

這場戰爭或許不流血，卻比槍彈更深刻地撼動國族未來，唯有警覺，方能自保。（作者為軍人）

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