自由開講》魯比歐被冒充案 凸顯AI詐術升級

◎ 廖明輝

隨著人工智慧與AI代理技術迅速發展，AI詐騙手法也日益多元複雜。從最初的文字釣魚信件，到如今透過語音合成、影像與影片偽造的「多模態AI代理」詐騙，不僅讓一般民眾難以分辨真假，更逐步威脅到政府機關及企業的核心利益與國家安全。

近期，美國國務卿魯比歐便成為這股詐騙浪潮的受害案例。根據媒體報導，美國國務院發現有人以生成式AI技術冒充魯比歐，試圖透過簡訊、語音訊息及通訊軟體，聯繫多國外長、美國州長與參議員，企圖取得機密資訊。儘管國務院官員表示此事件並未成功達到目的，且手法相對粗糙，但此案例卻凸顯AI代理技術應用在仿冒真實人物的巨大潛力。

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美國國務院發現，有人以生成式AI技術冒充國務卿魯比歐。（法新社檔案照）

AI技術的進步使仿冒真人難度大幅降低，只需極短的聲音片段與少量個人影像資料，即可快速生成逼真的聲音與影像。此類深偽（Deepfake）技術出現，使傳統「社交工程」詐騙手法顯得相對低階，而AI代理詐騙則能模擬外貌、語氣甚至背景噪音與對話情境，大幅提升詐騙成功率。值得注意的是，AI代理詐騙並不僅限於政治與外交領域，在企業界及一般民間已開始發生。

在美國已有發生不少企業高層遭到冒充AI語音誤導而授權轉帳，損失金額動輒數百萬美元；更有退休人士與年長者遭受「AI模擬親人」詐騙，導致敏感資訊洩漏。這些案例代表AI代理已從輔助性工具轉變成為詐騙主角，導致虛假與真實之間的界限日漸模糊。

儘管美國聯邦調查局早已針對此類詐騙發出警告，提醒詐騙集團正結合人工智慧技術，利用AI代理的深偽機器人語音電話與惡意電子郵件，誘導使用者誤信帳戶遭駭，進而主動提供帳戶憑證。這類攻擊不僅可能導致個人資料與銀行帳戶外洩，連帶影響所有與Gmail連結服務，構成嚴重資安風險。雖然看到呼籲企業及政府機構強化辨識及防範能力，但實務上難以完全阻絕這類快速變化且真實度極高的詐騙手法。

AI時代應積極推廣數位識讀教育，讓全民培養出懷疑與驗證可疑資訊的素養與習慣。（法新社檔案照）

當前社會普遍缺乏足夠識別AI仿冒技術能力，無論是一般民眾還是專業人士，都可能因無法即時辨識真偽而受到傷害。因此，面對AI代理詐騙興起的挑戰，不能單純依靠技術對抗技術，也必須提升法律、教育及制度等多方位防禦機制。

在法律層面，政府應建立法規，界定AI生成內容的責任歸屬，並對惡意濫用AI技術者加以嚴懲；教育層面則需積極推廣數位識讀教育，讓全民培養出懷疑與驗證可疑資訊的素養與習慣；在制度面向，企業及政府機構應建立更嚴密多重驗證機制，尤其在金融交易及個資處理等高風險領域，導入深偽辨識工具及強化人機協作的AI代理審核流程。

綜上所述，此次魯比歐遭AI冒充事件，是一個重要的警示訊號，凸顯AI技術帶來的安全與信任危機。當我們逐漸邁進真假難辨的AI時代，唯有透過建立「以人為本」的可信任AI制度，才能有效對抗AI技術帶來的詐騙風潮。確保在數位時代，人與人之間的寶貴信任基礎不至於被徹底顛覆並破壞殆盡。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

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