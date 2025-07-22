自由開講》自由民主VS.專制獨裁 台灣人選哪一邊？

◎支持罷免的公民

政黨政治本來就充滿攻防與競爭，甚至是鬥爭，台灣也不例外。這是民主制度的一部分。但台灣所面對的政治現實，比多數民主國家更加複雜——我們不僅處理國內政黨之爭，更面對中國共產黨這個外部威脅。

習近平戰略目標清晰，武統台灣突破第一島鏈，圖為中國遼寧號航空母艦。（路透檔案照）

中國獨裁政權從未掩飾其吞併野心。對北京而言，台灣不只是「第一島鏈」的戰略缺口，更是用以凝聚民族主義、動員仇恨、對抗美國、重塑國際秩序的籌碼。自習近平上台以來，這一戰略目標更加清晰——武力占領台灣，已被視為中國民族復興的「必要一戰」，這背後，是對二戰後國際秩序的全面挑戰，是對自由民主體系的正面否定。

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對我們而言，這已不是意識形態之爭，也不是藍綠或左右之爭，而是根本的生存抉擇：我們是否還要活在自由世界？我們是否還保有選擇未來的權利？

問對問題、理解問題、做出選擇，是解決問題的第一步。在藍白聯手、配合中共統戰滲透之下，一條弱化國防、消解主權、曲線賣台的路線已逐步成形。身為珍惜民主自由的台灣公民，我們必須做出選擇，不能再模糊、再逃避。

罷免團體代表開記者會，控訴藍、白黨立委亂砍5大民生預算。（資料照）

這是我個人對歷史的回答，

也是我對下一代的承諾：

我不要撒幣賄選，我要國家安全！

我不要舉債買票，我要世代公平！

罷免團體代表開記者會，控訴藍、白黨立委亂砍5大民生預算。（資料照）

我不要還錢於民，我要還權於民！

我不要專制獨裁，我要民主自由！

我不要統一思想，我要在地價值！

我不要恐懼戰爭，我要積極備戰！

我不要中國特色，我要普世價值！

我不要鎖進中國，我要迎向世界！

我不要跪舔中共，我要自信發展！

我不要陸權封閉，我要海洋開放！

我們正在選擇，

我們必須回答——

這不是口號，

是價值選擇。

是我們這一代，要向歷史交出的答卷。

你，選擇哪一邊？

（作者為營造業工程師）

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