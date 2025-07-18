自由開講》花你錢救他罷免? 台灣人別上鉤！

◎ 吳哲文

藍營版特別條例 在立院院會闖關成功，先不提藍營捨1千億元的台電撥補、強推其每人普發萬元現金的方案，其間如何違憲（憲法本文第70條）違法（預算法第91條、財政紀律法第5條第1項）的問題，稍有正常判斷力與良知的人，都可以得出以下的結論：

藍營的此番暴舉，不僅並沒有相當於武漢肺炎疫情時期的正當性可言，同時有拿公共資源為其自身固權、乃至於10月可能的立委補選，進行變相買票的強烈嫌疑，在這之外更有以「台電財務狀況不支，被逼大幅調漲民生電價」作為第一塊骨牌，觸發民生物價全面飆漲，進而使台灣社會出現中小企業倒閉潮及失業潮等連鎖反應的強烈惡意，正常台灣人不僅不應該被這點不該有的蠅頭小利誘引上鉤，更應該各盡所能，強力反對藍營版的此一特別條例。

立法院國民黨團捨1千億元的台電撥補、強推其每人普發萬元現金的方案。（資料照）

然而，在台灣，卻還有一部分的人，或抱持「不拿白不拿」、「反正不拿也是被貪污走」之類的心態，或乾脆受到藍營「普發現金是為了救民生」之類讕言的蠱惑，竟然對藍營本次的普發現金案產生期待，甚至在政院表示將傾向不編列此筆預算後，更隨藍、白2黨「為什麼不編這筆預算」、「一旦大罷免成功，民進黨將把這筆錢收回來」之類的謬論鼓譟起舞，種種奇形怪狀令人不忍卒睹。

請繼續往下閱讀...

風災過後更顯示電網韌性重要性，有預算才能做好該做的事。圖為台電人員積極恢復供電。（台電新營區處提供）



恕筆者直言，這次的普發現金，對台灣人而言，與其說這筆錢的發放，真的能夠為台灣社會帶來多少實際利益，更像是一次精神意義的試金石，測試每個人會用什麼樣的態度，應對這筆金錢的事案，是要繼續當中國式的巨嬰，用得過且過或甚至貪婪的心態，期待這筆錢能夠入袋，而不顧未來會有什麼代價，還是在精神意義上「轉骨轉大人」，以一個成熟的台灣公民的所應有的責任心、智慧與良知，洞察這筆金錢在違憲違法與不合理外，所具備的多重毒計的性質，並勇敢拒絕惡質的政治文化與蠅頭小利、阻卻骨牌效應式的惡害發生，則很明顯取決於你我的決斷，筆者誠摯期待後者這樣的人能夠更多一些。

（作者為服務業、兼業作家/新北市民）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法