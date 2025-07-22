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自由開講》揭K1373列車真相 「中國人命不如豬」

2025/07/22 10:30

◎江峰

在中國，當人真的不如當豬，這不是罵人，這是國家明文規定的。

2024年4月1日起正式施行的《生豬運輸管理技術要求》明白寫著：只要運豬的車廂溫度超過25℃，就必須加強通風降溫。而到了人這裡呢？7月2日，晚上八點多，一列貨運列車在浙江金華東孝站沒剎住，硬生生撞上正在通過的K1373旅客列車，停擺三個多小時，空調失效、車門緊鎖、窗戶封閉，幾百個乘客困在車廂裡，有老人中暑、孩子哭鬧、年輕人胸悶頭暈，乘警制服全被汗濕透了，連列車員都直說“悶得快窒息了”。然後官方告訴大家——這還不算緊急，因為“車廂溫度只有31度”，沒達到“破窗通風”的標準程度。

是的，31度還不夠熱，他們說得面不改色，彷彿自己活在北極。

浙江一輛火車遭撞暫停長達3小時，車廂極度悶熱下，迫使乘客脫上衣、砸窗以免窒息。（擷取自微博）浙江一輛火車遭撞暫停長達3小時，車廂極度悶熱下，迫使乘客脫上衣、砸窗以免窒息。（擷取自微博）

這下懂了吧？豬在中國是25°C就該被“人道對待”；而人得憋到31°C、汗如雨下、幾近昏厥，還得聽鐵路部門用擴音器喊“請大家冷靜”。一句話總結：不是我們不開窗，是你們不夠熱。說白了，這車雖然脫了軌，但維繫這輛車運轉的體制沒有任何應急，正如這個龐大的國度。

窗不能破，因為那不是你的命，是他們的面子

終於有一個黑衣青年撐不住了，從牆邊扯下消防錘，“咣”的一聲砸開車窗，空氣一下子湧進來，整車人像剛從水裡撈起來一樣往那口窗前擠，拼命吸氣。這一幕，被現場拍了下來，直接衝上熱搜。

但你以為這位砸窗的乘客會得到大家的感謝嗎？沒有。接下來等著他的，是乘警的“攔阻”和鐵路部門的“批評教育”。他救了人，但他犯了規，於是從「砸窗哥」變成了「被處理對象」。那塊被砸破的玻璃窗，成了全國鐵路系統捍衛的尊嚴，而事件的最後，就是三篇整齊劃一、出自國鐵宣傳部門的批評文章齊發，齊聲唱衰那一槌砸窗，說他是「情緒脫軌」、「破壞秩序」、「以暴制障」，活脫脫把一場自救壯舉寫成了恐怖襲擊。

至此，一場原本該是人命優先的危機處理，完完整整變成一場「程序優先、面子至上」的官樣文章。這，就是K1373號列車的真相：人命，不如豬命，執政者的臉面如同玻璃，砸不得。

附和極權是更大更廣泛的罪惡

K1373次事故的可怕之處，不是車撞了、也不是沒通風，而是：全場最迅速、最果斷的不是救人，而是「勸阻」。這背後的潛規則很簡單：只要你什麼都不做，就不會犯錯；只要你等通知、守程序，即使一整車人都悶死了，也不會追責到你頭上。反倒是你真幹了什麼——比如破窗——那對不起，你就不是英雄，是情緒失控的危險分子。

我在歷史上的今天講過一個故事，1961年5月31日，以色列政府對參與納粹屠殺猶太人的逃犯艾希曼判處絞刑。艾希曼唯一的辯護就是，他僅僅是一個納粹命令的執行者。當時，阿倫特以《紐約客》特約撰稿人的身份，現場報導了這場審判，出書並提出了著名的“平庸之惡”概念。漢娜·阿倫特認爲罪惡分爲兩種，一種是極權主義統治者本身的“極端之惡”，第二種是被統治者或參與者的“平庸之惡”。對於顯而易見的惡行卻不加限制，甚至直接參與的行爲，就是平庸之惡。

在中國，從八九六四廣場上的開槍士兵，到全面清零入戶抓捕民眾的大白，到今天不顧乘客死活也要維繫那面玻璃窗的完整的，都是平庸之惡，是更大更廣泛的罪惡。所以你會發現，從現場的喇叭喊話，到事後的三篇官媒洗版，所有行為的核心訴求就是一個字：穩。穩什麼？穩控局面，穩住體面，穩住那個不能碎的窗戶。這窗戶不只是玻璃，是紀律，是權威，是公權力不能讓群眾隨便碰的象徵。這麼看來，那一槌砸破的，不只是窗戶，而是體制最怕的東西——民間自發的判斷力與行動力。

這是一個「不能做第一個出頭者」的社會

一名黑衣男乘客英勇砸窗後，工作人員竟擋在破窗前。（擷取自微博）一名黑衣男乘客英勇砸窗後，工作人員竟擋在破窗前。（擷取自微博）

有人說，K1373次列車不是一趟普通的火車，而是一個壓縮版的中國。它從不該出軌的地方脫了線，撞上了現實；它載著數百人陷入停滯，沒有出路；它空調失效、系統宕機、指令失靈、沒人做主；最關鍵的是，它明明可以打開窗通個風，卻被告知：「等一等，還沒到破窗的程度」。這像不像中國的經濟？GDP躺平，青年失業，房市冰封，企業倒閉，社會氣壓低到喘不過氣，老百姓在制度密閉車廂裡集體悶蒸，但沒人敢砸窗，只能聽官媒說“穩中向好”，說“正在處理”，說“請大家冷靜”。

這像不像中國的社會氛圍？人人自危，步步為營。哪怕已經明顯熱到發燙，還得自己忍著，因為破窗不僅是行為，更是立場。只要你試圖改變，哪怕是為了活命，也會被當成麻煩。你以為大家不明白自己在車廂裡悶著嗎？都知道的。但為什麼不砸窗？因為我們都活在一個「不能做第一個出頭者」的社會裡：第一個砸窗的，會被帶走；第一個發聲的，會被封號；第一個討薪的，會被喝茶。久而久之，所有人都學會了低頭、學會了等待、學會了忍耐。

這就是中國。這裡的英雄，總是先被處罰。有人說，K1373這個車號會載入歷史。也許不會。但那段視頻——青年砸窗的瞬間，全車人一齊往那口破窗前湧去吸氣的畫面，會深深烙在很多中國人的心裡。那一幕，不是混亂，是覺醒；不是失控，是人性的迴光返照。

你還要憋多久才敢站起來透口氣

我們總笑別人冷漠，但我們也一樣會在窗戶碎裂時把頭扭過去說“這樣不好吧”；我們總罵體制麻木，可我們也默默遵守著那條“別做第一個出頭鳥”的潛規則。其實，你不是不能活得清醒，只是你太久沒呼吸過自由的空氣了。

每一個坐在車上的人，其實也都坐在這輛叫做中國的列車上。而我們距離砸窗，可能只差一次斷電、一次停擺、一場看不到盡頭的沉默。可悲的不是怕死，而是怕違規。可怕的不是熱，而是我們連為自己開一扇窗的勇氣都沒有了。

K1373它問出了一個讓人不安的問題：這趟車已經開不動了，但誰都下不了車。只是有的人還在等廣播，有的人開始敲窗，有的人，已經被帶走。在這個制度裡，什麼時候才算「熱到可以自救」？你又還要憋多久，才敢站起來透口氣？

也許，生命本身，活著，是不需要等通知的。

影音資料庫來源：乾淨世界

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