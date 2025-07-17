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名家分享~臺師大學生會》抽血師不解聘 教評會無視霸凌防委會建議

按程序，系教評會及系務會議應參考霸凌防治委員會之事實認定，議決處分內容，再送院、校教評會審議。本案三級教評會最終僅給出周師「不予晉薪、不得超鐘點、不得兼職兼課、不得留職留薪出國研究會進修、不得擔任教評會委員及行政與學術主管」五項處分。換言之，周師仍然為師大專任教師，新學期將繼續教學。
名家分享

名家分享

2025/07/17 13:00

◎臺師大學生會

▌霸凌防制委員會建議解聘周師，教評會卻輕縱周師

臺師大學生會臉書貼文，控訴「霸凌學生不解聘，抽血教師仍在校」。（擷取自貼文）臺師大學生會臉書貼文，控訴「霸凌學生不解聘，抽血教師仍在校」。（擷取自貼文）

上學期驚動全臺的女足強迫抽血事件，經霸凌小組外聘委員調查，認定包含：「強迫進行抽血檢驗」、「事前未填寫知情同意書」、「受試者費用繳回」、「叫A生不用過來集合」在內等多項事實成立。周師對被行為人的數個行為已構成霸凌。委員會建議學校給予涉案教師「解聘並二年不得聘任為教師」的處分，同時建議學校檢視球隊管教措施的合理性和必要性。

按程序，系教評會及系務會議應參考霸凌防治委員會之事實認定，議決處分內容，再送院、校教評會審議。本案三級教評會最終僅給出周師「不予晉薪、不得超鐘點、不得兼職兼課、不得留職留薪出國研究會進修、不得擔任教評會委員及行政與學術主管」五項處分。換言之，周師仍然為師大專任教師，新學期將繼續教學。

▌教評會逕自改判，霸凌防制會學生代表形同虛設

霸凌防制委員會的外聘委員，做出事實認定，經該會議師、生及外部委員共同議決，給予「解聘周師」的處理建議。

然而，在最終處分的運動競技學系、運動與休閒學院及臺師大教評會中，卻僅給予周師「不予晉薪、不得超鐘點、不得兼職兼課、不得留職留薪出國研究或進修、不得擔任教評會委員及行政與學術主管」五項處分。

若教評會可以無視霸凌防制委員會建議，不附理由地逕為處分，在師對生霸凌、性別事件，要求調查委員全部外聘的規定將形同具文，學生在霸凌防制委員會、性別平等教育委員會的參與、審議功能，亦付之闕如。

▌教育部命師大停止受理學倫審查案

臺師大女足教練強迫選手「抽血換學分」案件延燒，受害學生出面指控。（資料照）臺師大女足教練強迫選手「抽血換學分」案件延燒，受害學生出面指控。（資料照）

女足事件不僅是嚴重的權勢壓迫、身體侵害，亦有學術倫理、其他法律問題。據報載，教育部業因女足事件，命師大研究倫理審查委員會停止受理新案審查，須於三個月內提改善報告報部。該研究的檢體全數銷毀，應退還補助款，並對計畫主持人及校方裁罰。

就現今資料看來，學生受教師權勢壓迫而參與實驗已非首次。學生會認為，校方及相關單位應徹查學生參與之實驗，返還應給付之受試者費，並向教師追回相關獎助。

▌教評會未有外部監督，內部消息無人知

在現有的體制內，學生代表並未能參與教評會，中間的討論過程僅有與會教師能得知，成為校園民主化的死角。學生參與會議，係希望能透過學生的視角重構場景，並考量學生的生活受到何種影響，希望能在評估能更周延，亦係民主素養培育的一環。

學生會認為，在遇到教師解聘案時，應納入學生代表列席，或參考《教師法》第9條第3項與〈高級中等以下學校教師評審委員會設置辦法〉第五條方式：「增聘校外學者專家擔任委員，至未兼行政或董事之教師代表人數少於委員總額二分之一為止。」

▌學生會：受害者持續被害，學校應啟動受害者保護機制

師大放在首頁的的多元宣言，第一句即明列「國立臺灣師範大學致力營造友善與安全之環境」

然而，去年11月29日，立法委員揭露訊息後，有學生（A生）當晚被周師關在隊室33分鐘。在其他當事學生（B生）7月11日的發文下，竟還有競技系教師留言：「整個師大都要跟你道歉嗎？我是必修科運動生物力學的老師，我也要跟你道歉嗎？」。今年7月13日，其他受害學生（C生）發文後，學生家長竟又接到周師電話希望刪文。

此外，當事學生不斷收到校方邀請，其中一次的邀請對象甚至包含涉案教師，顯見學校受害者保護機制失靈，校園內的不當管教和霸凌，恐仍有黑數。

台師大女足球員被迫抽血進行人體試驗案，引發社會震驚和憤怒，民進黨立委范雲（左三）、陳培瑜（右二）等人陪同受害學生開記者會。（資料照）台師大女足球員被迫抽血進行人體試驗案，引發社會震驚和憤怒，民進黨立委范雲（左三）、陳培瑜（右二）等人陪同受害學生開記者會。（資料照）

學生會呼籲，學校應正面回應問題、研議危機處理機制，落實受害者保護，避免對學生造成更深的傷害。


臺師大學生會相信，唯有徹底檢討制度、落實外部監督與學生參與，方能重建校園安全與公信力。學生會也相信，惟有生理安全、心理安全的環境，才能讓學生充分發揮潛能，發展出屬於自己的生涯路。請和我們一起持續關心，讓臺師大能成為多元、友善的環境。

同時，特別感謝女足同學的勇敢，以及人本教育基金會、陳培瑜委員、 范雲 FAN, Yun委員、吳沛憶委員一同辦理、出席記者會。

本文經授權轉載自臺師大學生會臉書

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