黑熊學院》菲律賓受夠阿共了「抗中決心」有跡可循

但隨著中國的野心越來越難以忽視，且菲律賓總統小馬可仕上任後，積極與美國爭取軍援，如今「必須與台灣協防區域安全」已經成為選項

◎ 黑熊學院

根據「華盛頓郵報」報導，面對中國逐漸既逼的海上威脅，菲律賓決定加強與台灣合作。



事實上，菲律賓的「抗中決心」早有跡可循。



美菲「肩並肩」聯合軍演，美軍部署測試了一種對抗中國無人機群的關鍵武器「綜合火力防護能力高功率微波」。（圖取自美國國防部網站）

不管是近期擴大與美國簽訂 EDCA、更加強與美軍的合作，新增數個允許美軍部署的基地，其中有三個就是主要應對台海周邊的威脅。



● 為什麼菲律賓這麼積極？



菲律賓一直都面臨中國的武力威脅，主要是面對南海地區與中國的激烈交鋒。



中國海警用水砲攻擊或衝撞菲律賓船隻，據菲律賓指控，中國還登船搶奪武器，這些衝突都從未間斷。



菲律賓一直面臨中國的武力威脅，主要是南海的激烈交鋒。圖為2024年中菲於南海仁愛礁衝突。（路透社檔案照）

由於菲律賓長期以「一個中國」政策為原則，過去台灣在軍事與外交上很難有進一步發展。



但隨著中國的野心越來越難以忽視，且菲律賓總統小馬可仕上任後，積極與美國爭取軍援，如今「必須與台灣協防區域安全」已經成為選項。



若中國真的入侵台灣，菲律賓無法全身而退。



因為第一島鏈所包括的日本、台灣、菲律賓、印尼和馬來西亞，一直被視為圍堵中國的第一道防線。台灣被入侵就意味第一島鏈被破壞。



也因此菲律賓國防部長才會說：「中國在菲律賓地區內的任何軍事部署，都讓我們非常關切。」



他甚至也挑明講：「若要說台灣安全與菲律賓毫無關係，那就是自欺欺人。」



● 對台策略開始轉變



根據中央社報導，菲律賓國家安全委員會表示，近年菲律賓西岸外海的中國船隻顯著增多，而且還有來自中方的網路安全攻擊、間諜活動及其他威脅。



菲律賓國防部長。（歐新社檔案照）

菲律賓國防部長則說：「菲律賓有權協商與台關係作為因應」。



他說：「這種行為大概會激怒中國，但以過往的交涉經驗，試圖安撫中方也只是徒勞無功。」此外，他更支持日本主張「將東海、南海與朝鮮半島視為單一緊密相連的戰場」。



最重要的轉變則是：台菲之間數十年來，一直有對政府人員與台灣官員交流的限制。



而菲律賓總統在今年4月不僅放寬條件，更允許台灣免簽入境菲律賓（2025年7月1日起開放台灣旅客免簽入境）。



● 中國讓其他國家別無選擇



中國對於菲律賓「動作頻頻」當然相當不滿，但這些轉變顯然是中國一手造成。



2024年6月，中菲之間發生激烈對峙，這次不同於以往的噴射水炮、撞船等威脅，這次中國海警人員首次持有武器，登上菲律賓武裝部隊的船隻。

2024年6月，中國海警人員首次持有武器，登上菲律賓武裝部隊的船隻。讓菲律賓受夠中國。（取自貼文）



菲律賓官員坦承，就是在這起事件之後，菲律賓深深明白「長期以來的綏靖是沒有用的」，開始決心加強與台灣多個部門交流。



華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲海事透明倡議計畫主任波林（Greg Poling）對此指出：「我不確定北京是否完全預料到，自身行動會導致這樣的結果。」



● 中國的滲透手段超乎想像：民選的菲律賓市長郭華萍，居然是中國人



這不會是中國最後一次對周邊鄰國囂張進逼、意圖滲透。



中國的滲透手段超乎想像：民選的菲律賓市長郭華萍，居然是中國人。（歐新社檔案照）

大家如果還記得，去年菲律賓曾發生超荒謬事件：菲律賓的民選市長郭華萍被發現「根本沒人知道他是誰」。



他不但沒有醫院出生證明、19歲才補辦出生登記、查不到任何郭華萍父母的紀錄等。事後證明他根本不是菲律賓人，而是中國公民，卻能選上菲律賓市長。



今年6月，馬尼拉地方法院判決，郭華萍市長職位無效。



中國對於印太地區的滲透已毫不掩飾，不僅台灣是重災區，包括日本、東南亞，都一直是中國滲透統戰對象。



日本近期土地被中國人大量收購、以及中國留學生在日本當地進行的無差別攻擊與破壞行為，甚至中國政府對日本選舉進行介選，也早已不是秘密。



種種跡象，也讓菲律賓不得不採取行動。



當周邊國家醒覺，漸漸意識到「不可能繼續保持中立」，各國之間已開始協調合作，台灣人應該要做出正確的選擇。



溫馨提醒：愛惜生命，遠離中國。

請繼續往下閱讀...

本文經授權轉載自黑熊學院臉書：





不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法