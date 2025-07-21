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自由開講》「中國就是要統一！」中共外交老將嗆白的

2025/07/21 11:30

◎ 郭索

2025年7月3日，北京清華大學校園內，一場名為「世界和平論壇」的年度國際會議正在舉行。這場由中國官方與學術單位聯合舉辦的論壇，號稱以「促進全球和平與安全」為宗旨，吸引了數十位前官員與學者與會。然而，在「和平」的旗幟之下，論壇卻成為中共發表對外強硬立場、進行話語鬥爭的舞台。

中國前駐美大使崔天凱表示，「中國就是要統一，這沒有什麼好商量的！」（路透檔案照）中國前駐美大使崔天凱表示，「中國就是要統一，這沒有什麼好商量的！」（路透檔案照）

當天下午，一位身穿深色西裝、神情嚴峻的年長發言人步上講台。他是中國前駐美大使崔天凱，現年73歲，曾在美國奧巴馬、川普與拜登三任政府任內擔任大使長達八年，堪稱中共外交體系中的「資深戰將」。然而，與其說他此刻代表外交經驗與和平主張，不如說他成為中共民族主義戰車上，對外傳遞威懾訊號的旗手。

在滿座觀眾與媒體鏡頭前，崔天凱聲調堅決地宣稱：「中國就是要統一，這沒有什麼好商量的！」一句話掀起波瀾。他進一步指出，台灣問題是中美關係最敏感的議題，若美方遵守「一中原則」，問題便「很容易解決」；反之，若有任何國家企圖對中國進行「遏制與打壓」，中國將「兵來將擋，水來土掩」。這番話語，不僅毫無和平姿態，反而充滿威脅意味，讓所謂的「和平論壇」淪為一場擂台式的國際恫嚇秀。

中國從未排除以「非和平手段統一台灣」的可能性。（路透檔案照）中國從未排除以「非和平手段統一台灣」的可能性。（路透檔案照）

崔天凱的發言不僅挑明中國「非和平手段統一台灣」的可能性，更暴露出中共所謂「民族復興」的真正內涵，是對台灣主體性與民主制度的全面否定。令人質疑的是，一位曾經代表中國與美國溝通的外交官，為何在卸任後選擇成為最具攻擊性、最無對話空間的統戰言論傳聲筒？他的這番言論，已不再是職業外交語言，而是赤裸的政宣口號。

這起事件，揭開了中共對「和平」話語的虛偽面紗。在崔天凱言之鑿鑿的統一宣示下，「世界和平論壇」不再是和平的象徵，而成了中國民族主義與武力恫嚇的展演場。

（作者為自由業）

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