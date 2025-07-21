自由開講》「中國就是要統一！」中共外交老將嗆白的

◎ 郭索

2025年7月3日，北京清華大學校園內，一場名為「世界和平論壇」的年度國際會議正在舉行。這場由中國官方與學術單位聯合舉辦的論壇，號稱以「促進全球和平與安全」為宗旨，吸引了數十位前官員與學者與會。然而，在「和平」的旗幟之下，論壇卻成為中共發表對外強硬立場、進行話語鬥爭的舞台。

中國前駐美大使崔天凱表示，「中國就是要統一，這沒有什麼好商量的！」（路透檔案照）

當天下午，一位身穿深色西裝、神情嚴峻的年長發言人步上講台。他是中國前駐美大使崔天凱，現年73歲，曾在美國奧巴馬、川普與拜登三任政府任內擔任大使長達八年，堪稱中共外交體系中的「資深戰將」。然而，與其說他此刻代表外交經驗與和平主張，不如說他成為中共民族主義戰車上，對外傳遞威懾訊號的旗手。

請繼續往下閱讀...

在滿座觀眾與媒體鏡頭前，崔天凱聲調堅決地宣稱：「中國就是要統一，這沒有什麼好商量的！」一句話掀起波瀾。他進一步指出，台灣問題是中美關係最敏感的議題，若美方遵守「一中原則」，問題便「很容易解決」；反之，若有任何國家企圖對中國進行「遏制與打壓」，中國將「兵來將擋，水來土掩」。這番話語，不僅毫無和平姿態，反而充滿威脅意味，讓所謂的「和平論壇」淪為一場擂台式的國際恫嚇秀。

中國從未排除以「非和平手段統一台灣」的可能性。（路透檔案照）

崔天凱的發言不僅挑明中國「非和平手段統一台灣」的可能性，更暴露出中共所謂「民族復興」的真正內涵，是對台灣主體性與民主制度的全面否定。令人質疑的是，一位曾經代表中國與美國溝通的外交官，為何在卸任後選擇成為最具攻擊性、最無對話空間的統戰言論傳聲筒？他的這番言論，已不再是職業外交語言，而是赤裸的政宣口號。

這起事件，揭開了中共對「和平」話語的虛偽面紗。在崔天凱言之鑿鑿的統一宣示下，「世界和平論壇」不再是和平的象徵，而成了中國民族主義與武力恫嚇的展演場。

（作者為自由業）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法