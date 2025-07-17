林修民 半導體看天下》對中晶片出口 如何平衡國家安全和商業利益？

目前先進的晶片其實是台美日歐多國的合作，例如輝達最先進的晶片都要使用高頻寬記憶體(HBM), 中國目前連HBM第一代都無法量產，所以他現在拿到HBM的方法都必須要用透過國外偷偷轉運再拆解取出的方法。

◎ 林修民

川普四月揭露對等關稅之後，由於中國的反擊，川普一怒之下就把原來上一任拜登政府答應可以出貨給中國的輝達H20也一併禁止了，這出爾反爾的行為不只傷害中國，同時也給相信政府政策的輝達帶來了傷害，經過幾個月輝達遊說之後，川普政府終於又放行了出貨的限制。

美國禁止出口高階技術及晶片到中國，一度連輝達H20晶片也禁了。示意圖。（路透檔案照）

包括輝達在內，台灣也有很多支持中國的人士認為出口管制政策是錯的，因為你如果不給中國晶片，中國也會自己做晶片。

請繼續往下閱讀...

基本上這個說法只對了一半。根據歷史發展的結果，以及中共過去向來的行為，不管你有沒有要禁止中國得到外國晶片，他都會自己開發。

差別在於，那在中國還沒有辦法開發出來之前，那這些的生意需不需要做？

美國政府批准輝達（Nvidia）降規版AI晶片H20可銷往中國，引發市場議論。示意圖。（路透檔案照）

因為如果現在沒有辦法做這個生意，當然會影響美國輝達公司的收益，連帶也會影響輝達的供應商如台積電等，對股東或是員工的利益造成傷害，這是一定避免不了的。

那有沒有可能可以晶片賣給中國、同時又可以阻止中國利用晶片來威脅自由法治陣營？

筆者認為是有可能的。關鍵點在於自由法治陣營如歐美日台韓有沒有能落實越來越嚴格的半導體出口管制!

建議的方法就是中國自產的半導體晶片、儀器能夠發展到什麼程度，那台美日歐的陣營就賣給他比他自產還先進一點的產品。

中國自產的半導體晶片、儀器能夠發展到什麼程度，那台美日歐的陣營就賣給他比他自產還先進一點的產品。示意圖。（路透檔案照）

因為要製造先進半導體晶片沒有那麼簡單，必須需要有儀器、人員、和材料缺一不可。所以你只要管制越嚴格讓中國自己造不出來，那台美日歐的晶片對中國的內需市場就是不可或缺。

先進晶片不是一國可以壟斷所有過程，連美國也沒辦法

目前先進的晶片其實是台美日歐多國的合作，例如輝達最先進的晶片都要使用高頻寬記憶體（HBM）, 中國目前連HBM第一代都無法量產，所以他現在拿到HBM的方法都必須要用透過國外偷偷轉運再拆解取出的方法。

目前先進的晶片其實是台美日歐多國的合作，不是一國可以壟斷所有過程。示意圖。（路透檔案照）

隨著中國一直遲遲無法自產HBM，但是美韓的陣營其實已經量產HBM第三代延伸版（HBM3E），JEDEC也公布了HBM第四版的標準。自由法治陣營將會跟中國的晶片差距會越拉越遠。

在此情況下，只要繼續確保中國連第一代HBM都無法自產，那H20/HBM3就可以永遠賣給中國。 而美韓將會從目前的HBM3E繼續新產出HBM4/HBM4E..拉開與中國、俄羅斯等恐怖極權國家的差距。

對全球自由法治陣營，中國最未來最好的出路是？

對全球自由法治國家而言，中國未來最好的出路，就變成為一個大一點的北韓。

因為你不可能透過出口管制讓中國完全回到飛鴿傳書的年代，就連小那麼多的北韓，在聯合國所有的出口管制禁運都沒有辦法阻止金正恩拿到iPhone跟賓士的汽車，何況圍堵大那麼多的中國？

故在這種情況底下，只要台美日歐落實出口管制，中國就只能面臨倚賴進口的晶片或是儀器，而最後中國為了維持其獨裁恐怖極權的體制，也將會慢慢成為類似像北韓這樣的國家。

（作者為科技專欄作家）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法