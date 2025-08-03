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自由開講》中共國企「改革」部分叫停的真實原因

2025/08/03 20:00

◎ 衛重華

中國國有企業改革自1980年代以來持續推進，原旨在提高效率、釋放活力、引入市場機制，建立現代企業制度。然而，近年來在混合所有制改革、瘦身健體、市場化轉型等口號下，一些地方的改革實踐出現嚴重異化現象，導致社會輿論強烈反彈，甚至引發「改革倒退」的質疑。面對這股爭議浪潮，中共選擇叫停部分改革計畫，正是出於政治考量、民意壓力與維穩需要的總體調整，而非真正反思制度本身的弊端。

中國國有企業改革出現問題，中共選擇叫停部分計畫。（彭博檔案照）中國國有企業改革出現問題，中共選擇叫停部分計畫。（彭博檔案照）

首先，改革在推動過程中屢屢被權貴勢力操弄為侵吞國有資產的工具，導致大量核心資產被低價出讓給特定民企與空殼公司。所謂「混改」，不過是「權貴私有化」的遮羞布。資產評估造假、內線交易、暗箱操作，形成一條條合法外衣包裝下的「合法腐敗」鏈條，將改革變成了掠奪。這樣的改革，不僅損害國家利益，也令基層職工失去保障，更讓人民群眾對改革喪失信心。

其次，在制度與監管尚未健全的情況下貿然推進改革，實際上為利益輸送與腐敗滋生開啟方便之門。以公共交通、能源、醫療等民生領域為例，市場化操作導致票價上漲、服務下滑，背離改革「讓人民生活更好」的初衷。政府在面臨民怨四起的情況下，選擇按下「暫停鍵」，是為了避免矛盾激化，而非真正轉向「以人民為中心」的改革理念。

中國國企因待遇較優、工作較穩定，然而近年來「鐵飯碗」逐漸生鏽。（路透檔案照）中國國企因待遇較優、工作較穩定，然而近年來「鐵飯碗」逐漸生鏽。（路透檔案照）

第三，國企改革大量損害勞工權益。以裁員、降薪為代價的「瘦身健體」政策，使得成千上萬勞工陷入生計困境，然而高層卻獲得天價分紅與獎金，形成「上熱下冷」的割裂景象。這種改革，完全背離中共「依靠工人階級」的口頭方針，引發大量上訪、抗議與社會不穩因素，逼使當局不得不叫停改革進程以安撫群情。

第四，中共一直強調要防止「改旗易幟」與「資本主義私有化路線」的風險，特別是在習近平提出「兩個不能否定」的政治紅線後，對於任何可能動搖公有制主體地位與黨對國企控制力的改革，都必須格外審慎。因此，某些激進市場派推動的改革路徑，雖然在經濟上有其邏輯，卻在政治上遭到封殺，國企改革也因此陷入被動與停擺。

最後，缺乏共識的改革只會激化社會矛盾，讓「改革」變成精英階層的遊戲，遠離人民的立場與利益。在多次改革中，改革者往往忽視程序正義與群眾參與，導致改革合法性基礎不穩。叫停改革，在表面上是妥協，實際上是對「改革開放初心使命」的重新包裝與戰略性重申，其目的不是廢除改革，而是將改革牢牢納入中共的統治邏輯與話語控制之下。

總之，中國國企停止改革，不是因為共產黨放棄改革，而是因為它要壟斷改革話語權，讓改革服務於體制穩定與權力集中。真正被叫停的，不是改革的動力，而是人民對公平與正義的呼聲。在權貴與體制共謀下，「改革」被收編為新的統治工具，這才是國企改革暫停的真正原因。

（作者為軍人）

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