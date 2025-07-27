自由開講》警覺中共軍事擴張 南太國家戰略紛紛轉向

◎ 衛重華

太平洋島國地處印太核心戰略樞紐，是美中角力下的第一線棋盤。中共一方面持續強調「南南合作」與「不干涉內政」，另一方面卻在基礎建設、警務合作與軍事交流之名下，擴大其在南太的存在。從與所羅門群島簽署安全協議、在吉里巴斯設立警察駐點，到在多國培訓反暴與射擊部隊，中共所謂的「援助」早已帶有強烈的軍警控制色彩。而斐濟總理拉布卡早已看透，直言斐濟不會接受中國在太平洋島國設置軍事基地，亦反對任何破壞區域和平的外部行為。這並非出於意識形態的選邊站，而是出於對主權、安全與尊嚴的堅持。當中共導彈曾毫無預警地飛越斐濟領空，卻聲稱那是「例行演訓」且「不針對任何對象」，這誰能接受？若沉默成為常態，明日飛越的就不只是天空，而是政體與未來。

斐濟總理拉布卡直言斐濟不會接受中國在太平洋島國設置軍事基地。（彭博檔案照）

斐濟的政策轉向值得重視。自拉布卡上台後，斐濟不僅中止與中共的警務合作，更積極提倡「和平海洋條約」，希望建立太平洋島國內部的戰略共識，以拒絕外部勢力以脅迫、軍事與經濟手段換取政治依從。這項條約若能在今年九月的太平洋島國論壇獲得通過，將是對中共擴張主義的制度性牴觸，也是南太對「不結盟」原則的重新定義。真正的中立，不是對所有勢力都等距禮遇，而是對所有威脅都等值警覺。不能因援助而放棄警惕，也不能因恐嚇而放棄主權。

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面對中國在南太步步進逼，美國、澳洲與紐西蘭亦開始強化對島國的合作。區域警務整合、防務對話與海上巡邏皆呈上升態勢。然而，這場對抗不僅是軍事部署的拉鋸，更是一場敘事與價值的競逐。中共慣用經濟籠絡、政治交換與資訊滲透，企圖塑造其在南太的「正當存在」。但事實是，它的存在越深，越讓當地主權被稀釋，越讓島國外交選擇遭到綁架。一個說自己「無意建基地」的政權，卻同時派遣警察、軍事顧問與海警船，還進行不通知的導彈試射，這不是辯證的模糊，而是矛盾的暴露。

中國在南太平洋步步進逼，警務人員已進駐島國吉里巴斯展開合作。圖為中國與吉里巴斯國旗。（路透檔案照）

中共想要的不只是地位，而是控制。而控制的起點，往往是讓人們習慣於「他本來就在那裡」。讓導彈飛過變成常態，讓巡邏船進入變成默認，讓基建援助變成外交承諾的一部分，最終把安全與政治利益一併收編。正因此，這將是所有珍惜自由、捍衛主權的國家，必須正視的選擇題。

我們不能因中共手中的糖衣而忘記它藏有劍刃，也不能因它的笑容而忽略它的威嚇。真正的和平，從不是對侵略的容忍，而是對主權的捍衛。否則，當飛彈再次掠過時，不僅是天空劃出裂痕，而是整個地區的未來，將在沉默中被改寫

（作者為軍人）

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