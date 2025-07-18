自由開講》AI兩面刃 假魯比歐掀資安危機

◎陳鈺珊

美國國務院近期證實，國務卿魯比歐（Marco Rubio）遭不肖人士利用AI語音合成技術偽造身分，試圖聯繫多位政府官員，引發一連串資安與外交信任危機。這起事件雖看似離我們遙遠，實則是AI技術急遽發展後，所帶來最現實、最迫切的社會風險縮影。

AI原是為提升效率、創造便利，但當它成為詐騙工具，並能以假亂真，挑戰社會信任基礎，我們每一個人都無法置身事外。國務院對此事件的回應也非只是針對個案，而是已對外明示：「AI假訊息風暴已經來臨，資安必須升級為全民警戒工程。」

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美國國務卿魯比歐（Marco Rubio），日前遭不肖人士利用AI語音合成技術偽造身分。（法新社檔案照）

資安設施建構 跟不上AI發展

語音偽造不同於過往的假新聞或圖文拼貼，它結合了真實人物聲線、語氣與情緒，對受害者的心理衝擊更大，對判別力不足者幾可亂真。當語音內容融合既有背景資料，甚至加入個人習慣性措辭與口頭禪，就連親友都難以辨識真假。這樣的技術一旦進入詐騙、生意往來甚至外交溝通場域，所造成的損害不僅是金錢，還包括政治信任與社會穩定。

換句話說，這不只是技術濫用的問題，而是整體防詐、防假訊息系統是否跟得上時代的考驗。而當前的資訊素養教育與資安設施建構，顯然仍未能與AI技術發展的速度匹配。

政府部門固然應加強偵測與防禦機制，但民眾本身的警覺心也不可或缺。AI語音與圖像的生成雖然精細，但仍可能留下蛛絲馬跡。當接收到突如其來的語音訊息，尤其來自高層人物、陌生機構或涉及機密話題時，應警覺是否存在「視覺異常」與「情緒操控」等訊號。例如：語速異常平穩、語氣冷漠、背景聲音過於乾淨等，皆為可疑徵兆。而訊息中若夾雜威脅、催促、感性訴求等強烈情緒，也應即刻懷疑其真實性。唯有全民共同提升辨識力，才能在AI技術的雙面刃中自保，不被新型態詐騙輕易操弄。

AI技術的應用，語音與圖像的生成雖然精細，但仍可能留下蛛絲馬跡。（路透檔案照）



媒體不應只著眼流量 發揮守門人職責

此外，企業與媒體業者也須正視自身在資訊過濾與真偽判斷中的角色與責任。媒體不應只著眼於流量與話題性，更應發揮「內容守門人」的職責，強化內部審查機制，避免淪為假訊息的擴散載體。同時，企業特別是金融與通訊產業，更應建立AI語音辨識系統，讓用戶得以透過技術反制技術。例如加入語音指紋辨識、多因子驗證等，強化用戶端對可疑語音的識別與防堵。AI既是風險，也能是解方，端看我們如何用好它、規範它、守護它。

從美國國務院事件可見，AI技術的應用界線與監管制度亟需全球協作與標準制定。台灣身處科技重鎮與民主體制交會之地，更應前瞻思維，加速推動AI應用倫理法制、教育普及與資安基礎建設，才能在這場真假難辨的新世紀訊息戰中，不僅自保，更引領亞洲AI治理的方向。否則，今日的國務卿被假冒，明日或許就是我們每個人的聲音、影像、身份，被操縱成騙局的主角。防線若不提早築起，風險便已悄然滲透。

（作者為新北市碩士生）

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