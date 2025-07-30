自由開講》掛五星旗能過紅海？ 中國自媒體「加工」誤導

◎ 郭索

七月六日，希臘籍貨輪「Magic Seas」在紅海遭葉門叛軍胡塞武裝（（Houthis，又譯「青年運動」）襲擊，最終沉沒。此事迅速被中國境內外諸多自媒體加工、歪曲為「不聽拖鞋軍（即胡塞武裝）勸告、不掛五星紅旗強行通過紅海，終遭引爆沉船」的戲謔故事，甚至加上「只要掛上中國旗幟就可獲得安全通行」的結論。然而，這種敘述不僅斷章取義，更刻意淡化了胡塞武裝自始至終「反美抗以」的核心立場，企圖扭曲其行動邏輯為「畏懼中國國力」，嚴重誤導輿論。

[1]葉門叛軍胡塞武裝的支持者，撕毀美國與以色列的國旗。（歐新社檔案照）

反美抗以 胡塞武裝核心立場

事實上，胡塞武裝自2023年底紅海襲船行動升高以來，已多次公開表明其行動目標並非所有國家，而是「支援以色列、或與以色列有商業往來者」。中國、俄羅斯與其他未與以色列有明顯聯繫的國家則多被排除於攻擊目標之外。這是胡塞為求國際戰略操作與宣傳合法性的選擇，而非源自對某特定大國的畏懼。即便中國商船有時能避免遭襲，那也只是出於胡塞自行設下的排除規則，並不等於獲得外交豁免或軍事庇護，更不能成為中共大外宣吹噓「中國旗幟威懾力」的素材。

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進一步分析胡塞組織的言行脈絡可見，其武裝行動從未表現出親中、親俄意圖，反而強調自身作為什葉派民兵，與伊朗為背後支持力量的關係。其操作手法與宗教意識形態，乃至戰略焦點，皆高度集中於中東地區的美以同盟與遜尼派政權。即便其一度宣布中俄為「非敵對方」，亦不意味其尊重這兩國的國力或外交政策，而是計算其能否在政治上獲得更多戰略縫隙與外交空間。

如今自媒體將「Magic Seas」之沉沒簡化為「不掛五星旗的下場」，完全忽視此船乃希臘籍、由賴比瑞亞（Liberian）旗註冊，與以色列無明確商業關聯卻仍遭胡塞攻擊，這才是真正值得國際社會警惕之處。胡塞的行動已愈發擴張，不再僅限以色列商船，而是進一步試圖干擾整個紅海與亞丁灣的國際航運秩序。此等恐怖主義升級態勢，若被誤導為「對五星旗頂禮膜拜」，只會掩蓋其對國際安全的實質威脅，也使台灣社會對區域局勢形成錯誤理解。

希臘籍貨輪「Magic Seas」在紅海遭葉門叛軍胡塞武裝襲擊，最終沉沒，船員棄船逃生。（擷取自X）



中共認知作戰 台灣社會誤存幻想

必須指出，中共當局未曾正式對胡塞武裝實施壓力。反之，美國與其盟國才是目前投入最多軍力維穩該區域的力量。若台灣社會因此誤信「中共可保船安、五星旗護航無敵」的幻想，不僅淪為中共認知作戰的陪襯，更將削弱我國在面對灰色地帶威脅時，應有的自主國防思維與國際合作布局。

面對紅海局勢與胡塞攻擊的持續升高，我們應清醒辨識中共大外宣與陰謀論混雜資訊戰的圖謀，並堅守事實為本的判斷，警覺真正威脅，不迷信虛假旗幟，不奉迎任何專制霸權。

（作者為自由業）

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