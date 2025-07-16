自由開講》「拚命」搶修 不捨台電員工命危

◎ 葉品陽

報載嘉義台電員工因搶修受丹娜絲颱風造成的電力損害，受到電擊身受重傷，到院前OHCA，前接受葉克膜緊急搶救。筆者前幾日曾於衛福部「心快活平台」撰文：「撐得住，才能幫助更多人：救災人員為何需要休息與情緒轉換？」。文中提及，即使災情嚴峻，救災人員仍需要適當休息與情緒轉換，避免高壓現場工作讓大腦判斷出錯，也更能有效率執行工作。

嘉義台電李姓員工遭電擊，由消防人員送醫救治。（資料照，民眾提供）

救災也要適當休息



筆者曾有幾次協助救災的經驗，例如八八風災、維冠大樓倒塌、太魯閣號出軌。災難現場氣氛常是非常緊繃，現場的災民、媒體與不同「關切」的群體也都容易讓救災人員的心理負荷更加沈重，促使他們可能為符合大家期望而超載工作。現有神經科學研究證據顯示，在危機情境下工作時，大腦負責思考判斷的前額葉活動會下降，此時若再加上超時工作，如此救災人員的人身安全風險會大增。希望我們把救災者當成專業人員，而非英雄，如此減少他們肩負的道德困擾。期望他們是盡本分而非超時工作，協助救災也保護自己。

請繼續往下閱讀...

丹娜絲颱風襲台後，嘉義地區電力系統重創，台電搶修卻發生員工遭遇電擊意外。圖中人物與新聞事件無關。（資料照，台電嘉義區營業處提供）

每位救災工作人員的家人都期盼著他們能平安回家。

（作者為亞洲大學心理系助理教授 / 臨床心理師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法