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自由開講》聯大關切阿富汗人權 中國竟投「棄權」票？！

2025/07/27 11:30

◎ 郭索

2025年7月7日，聯合國大會通過一項關於阿富汗局勢的決議案，重點呼籲塔利班政權停止對婦女與女童的系統性壓迫，撤銷對女性教育與就業的禁令，並強調國際社會應協助阿富汗經濟重建與人道援助。此決議以116票贊成獲得通過；惟中國、俄羅斯與伊朗等則選擇棄權。令人關注的是，中國在發言中雖高舉「客觀全面看待阿富汗」的大旗，實則迴避對塔利班政權的核心批評，表現出極端曖昧與毫無擔當的立場。

阿富汗塔利班重新掌權後，女性再度受系統性壓迫，圖為婦女示威，遭到對空鳴槍驅散。（法新社檔案照）阿富汗塔利班重新掌權後，女性再度受系統性壓迫，圖為婦女示威，遭到對空鳴槍驅散。（法新社檔案照）

迴避批塔利班 表現毫無擔當立場

這份聯大決議案主要由德國與其他歐洲國家主導起草，內容在尊重主權的前提下，明確指出塔利班當局至今未履行包容性治理與人權承諾，尤其在女性權益方面退步明顯，不僅禁止女性接受高等教育，更全面驅逐女性出任公職、禁止其參與NGO人道援助行動。決議也敦促國際社會繼續提供人道支持，同時強調應建立有效協調機制，確保援助資源真正惠及阿富汗民眾而非被塔利班挪用或操控。這份文本雖為非約束性，但其象徵意義重大，代表絕大多數國家的普遍價值共識。

然而，中國代表耿爽卻在大會上表示該決議「對阿富汗批評過多」、「缺乏平衡」、「未體現中方建議」，最終選擇棄權票以示保留。這一態度看似中立，實則深藏政治算計。中國不願與西方國家在立場上保持一致，尤其是在涉及「人權批判」時，幾乎一貫持否定與抵制態度；但面對塔利班政權，中國又不敢明言支持，深恐自身與極端政權過度掛鉤，引發國際非議。於是，在這種雙重顧慮下，中共再度祭出其外交慣技：「不反對、不支持、但話說滿」，最終以棄權票自居理性之姿，實則是對人道價值的怯懦逃避。

自由開講》聯大關切阿富汗人權 中國竟投「棄權」票？！中國常駐聯合國副代表耿爽表示，該決議「對阿富汗批評過多」、「缺乏平衡」、「未體現中方建議」。（法新社檔案照）

更甚者，中方在發言中還要求西方國家解除對塔利班政權的單邊制裁、解凍資產，聲稱這是「有歷史責任者」的義務。這番話表面冠冕堂皇，實則顛倒是非。塔利班政權迄今未獲任何國際承認，其執政方式違反基本人權準則，在未履行承諾、持續封閉治理的情況下，若貿然解除制裁與解凍資產，無異於放任一個極端政權獲取更多資源進一步壓迫人民。中國卻反其道而行，力圖促使塔利班融入國際社會，其意圖不在於保障阿富汗人民，而在於以經濟與外交影響力擴展在中亞地區的戰略部署。

漠視國際人權 背棄聯合國憲章

從此次聯大決議可看出，中國在國際人權議題上的立場已趨僵化乃至虛偽。它一方面不願正視塔利班政權對女性、少數族群、知識份子乃至整個社會的全面打壓，另一方面又試圖藉由外交詞令掩飾其不願得罪塔利班政權、不敢承擔道義的實質態度。這種看似平衡的操作實則是對真正「普世價值」的否定，更是對聯合國自身憲章宗旨的背叛。

總而言之，中國在本次阿富汗決議案中的棄權行為，非但未展現「負責任大國」的應有擔當，反而暴露其長期以來在國際道德議題上的避重就輕與價值真空。在全球絕大多數國家願意以決議方式對塔利班施加壓力、支持阿富汗民眾的時刻，中國選擇觀望與模糊，形同放棄了人道、正義與文明的最低底線。這樣的中國，口口聲聲要求世界「客觀看待」，實則是要求世界對暴政視而不見，對極權噤聲順從。倘若國際社會對此姑息，無異於為未來更多類似塔利班式政權的壯大鋪路。

（作者為自由業）

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