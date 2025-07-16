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自由開講》抹黑光電產業 是對災民二度傷害

2025/07/16 12:50

◎林其泓

丹娜絲颱風重創嘉義與台南，測得風速超過14級，為近30年來最強烈的一次。風災導致近2500支電線桿、3座高壓電塔倒塌，超過30.5萬戶停電。台電緊急動員搶修，截至目前已將停電戶數降至千戶以內，實屬不易。

然而，在全民齊心救災之際，部分名嘴與媒體卻刻意將矛頭指向光電產業，製造居民與業者的對立。這種抹黑不僅無助於災後重建，更是對災民的二度傷害。試問：在這場風災中，真正導致大規模停電的，是發電方式，還是輸電系統？

丹娜絲颱風襲台，溫室屋頂型光電板僅有部分被吹飛。（資料照）丹娜絲颱風襲台，溫室屋頂型光電板僅有部分被吹飛。（資料照）

災後許多前往協助的志工發現，一般裝設太陽能板的農舍、民宅，多半安然無恙，反而是使用鐵皮屋頂、違章建物或簡易鴿舍的建築，嚴重受損。原因很簡單，太陽能設施需依據法規進行加固，具備耐14級以上風速的設計標準，部分業者更為保險，強化至可抗16級風。

舉例而言，許多原本結構簡單的雞舍，為了穩定支撐20年以上的光電系統，能源業者會主動協助農戶加固屋頂，甚至使用抗壓性更高的H型鋼，替代一般農舍常見的C型鋼或力霸鋼架。還有不少案場採用植筋技術，將鋼筋植入混凝土基座，大幅提升整體抗風能力。這些設計，不僅保護光電設施本身，也順勢強化了建物結構。

從工程角度來看，風災中屋頂被掀翻的主因，是側風灌入縫隙造成破壞。而太陽能板的斜面設計，不僅增加日照效能，更從上方穩壓屋頂，降低掀翻風險

若如某些媒體所稱，太陽能板在本次風災中損害嚴重，那麼，為何風災過後台灣白天的太陽能發電占比仍達兩成？又為何新聞畫面總是重複同一片破損支架，卻無大量民眾提供的實拍災損照片？

發電系統非停電元凶 該檢討輸電設施

自由開講》抹黑光電產業 是對災民二度傷害丹娜絲颱風重創嘉南平原，全國電桿倒斷規模統計，已達近2500支。（台電提供）

事實是，造成停電的關鍵並非發電系統，而是輸電系統。就如同水庫再充足，若輸水管斷裂，民眾依然無水可用。輸電設施如電線桿與電塔的倒塌，才是真正癱瘓供電的主因。根據統計，本次太陽能板損毀僅占總裝置容量的0.24%，遠低於其他建材屋頂的毀損率。

與其借題發揮抹黑光電，媒體更應追問的是：台灣的輸電系統能否更具韌性？能否地下化？能否透過分散式儲能提升電力調度彈性？若因輿論誤導而打擊光電發展，不僅將衝擊綠能就業，也將迫使台灣在國際能源轉型上落後，承擔電價上漲與供電風險的雙重代價。

光電不是災難的元凶，而是能源轉型的必要選項。讓我們不要在風災之後，再對未來關上一扇門。

（作者為金屬加工業者、台南市民）

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