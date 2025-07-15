自由開講》法國國慶日與台灣民主大成功

◎羅道方

7月14日是法國國慶日，紀念在1789年的這天，巴黎市民攻佔巴士底監獄，開啟法國大革命的序幕。

法國總統馬克宏在今年國慶日校閱法軍部隊。（法新社檔案照）

法國大革命緣起於當時法國國政凋敝、三級議會無法解決政治僵局乃至於民生問題。人民不得不揭竿而起，群起抗爭。惟大革命也帶來大破壞，歷史證明除非人民能根據憲政主義精神重新建立法治與政府，否則大革命不過是一場無止境的殺戮罷了。

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職是之故，大革命的意義不僅是人民創造共和政體，也在於人民以主權者身份制定憲法、形成政府。從此主權在民成為普遍憲政原則，當人民表達他們意志時，政府必須恭敬聆聽、忠心遵循。政府更迭、國家分合有時， 唯人民主權不得侵犯。

對我而言，法國大革命的意義顯現在1789年《法國人權宣言》之上。如《宣言》第十六條明訂：「 一個社會如果其人民權利保障未能獲得保證，而且權力分立亦未能得到確立，就根本不存在憲法。 」此為普世原則，如今仍為所有立憲主義國家所遵循。

發起罷免的公民團體進行「護國大遶境」，到北桃園掃街，催出726投神聖一票。（資料照）

回顧法國大革命，再想想今天的台灣。台灣人民若想矯正政府專制、國會濫權已經不需要上街拋頭顱、灑熱血抗爭了。只須一張選票，就可以讓不適任不盡職的國會議員或市長總統下台。政府更迭、政黨輪替以數選票而非算人頭方式進行，這就是民主。過去半年台灣公民之所以辛苦連署推動罷免，就是相信民主的自我修正可以取代暴力流血革命。

謹祝法國人民國慶日快樂， 願自由、平等與博愛的憲政精神與願意認同且勇敢實踐的人民同在！更期盼726那天，有票投的朋友一定要出來投下神聖一票。

祝福台灣民主，大成功！

（作者為大學教師）

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