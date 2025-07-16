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自由開講》建臺高中誤報考科／不開後門之外 更要防止再發生！

2025/07/16 09:30

◎ 島火

建臺高中23名學生遭誤報考科一事，確實令人遺憾。對這些無辜的考生來說，這不是一場可用「抱歉」彌補的行政疏忽，而是攸關升學命運的重大打擊。儘管如此，我支持教育部與大考中心在此事件中，對「不開後門、維持制度公正性」的立場，並不代表此事就此結案。

社會對教育的信任，建立在制度的穩定與公正之上。若因一時輿論壓力而破例修改考科，勢必會引發骨牌效應，造成其他考生與家長的不滿與不信任。教育部選擇不為個案變更考務流程，是堅守底線，也是對考招制度長遠公平的必要防衛。這樣的堅持，值得肯定。

然而，支持不代表滿足。我們不能只在錯誤發生後「負責」，更應從制度上防止錯誤的發生。這次錯誤，源於校方在報名流程中的管理鬆散與缺乏雙重確認機制，但也反映出台灣升學制度對學生權益的保障尚有死角

教育部必須從此次事件中汲取教訓，推動三項制度面改革：

第一，建立「報名前預審＋報名後複查」的雙確認機制。學生與家長應有權在報名截止前查核個人登記內容，確認無誤後再提交，不再全然依賴學校行政人員一手處理。

第二，推動智慧報名平台，引入自動偵錯功能。例如：若選擇與班級類型、修課內容不符的考科，系統即應警示，並限制送出。

第三，檢討並修正考試制度中對「非考生過失」的應變條款。一旦確認為校方錯誤，應有獨立機制審酌補救，至少在志願選填階段給予彈性因應，而非完全封死。

教育是一場對未來的投資，而制度是這場投資的根本保證。制度要剛，也要能柔。教育部這次做了對的決定，但更重要的是，在這次風暴過後，真正動手補上那張早就該補的防錯網。

下一次，我們不能再讓無辜的學生替制度的空窗買單。

（作者業商）

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