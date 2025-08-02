綠學院》表後儲能的報酬率IRR到底是多少？

表後儲能的報酬率（IRR）到底是多少？有的公司說報酬率太低了不能做，有的公司卻說報酬率16%比表前儲能還好，上個月《公司儲能系統評估與建置即戰力班：廠務與服務商共學圈》的學生說已經有只要兩年就能回本（相當於報酬率 31%）的方案，怎麼會一個儲能兩個世界？

◎楊貽叡

（擷取自貼文）

表後儲能的報酬率（IRR）到底是多少？有的公司說報酬率太低了不能做，有的公司卻說報酬率16%比表前儲能還好，上個月《公司儲能系統評估與建置即戰力班：廠務與服務商共學圈》的學生說已經有只要兩年就能回本（相當於報酬率 31%）的方案，怎麼會一個儲能兩個世界？

差距這麼大，是因為表後儲能的變數太多了！除了工廠業態、用電量不同，收益模式也相當斜槓青年，有電價差套利、降低契約容量費、參加台電需量反應、參加電力交易平台如調頻備轉（sReg）、即時備轉或補充備轉等不同選擇，有的公司受限自身條件所以有的收益項目無法執行、有的是廠務覺得太麻煩而簡化充放電排程策略，還有的單純只是因為服務商遺漏，導致大家估的收益差很多。

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三大關鍵因素決定年均報酬率IRR

以綠學院公開的《課程劇透：表後儲能投報財務模型》為例，工廠建置2MWh的儲能系統，假設工廠的用電尖峰在上午九點到下午六點，此時工廠的用電需量接近經常契約容量2,000kW，這時利用尖峰放電、離峰充電的方式，就能抑低用電戶尖峰需量，降低契約容量，少付一些固定費用；同時參與需量反應以及電力交易平台的即時備轉。投資期12年，假設電池逐年衰減、即時備轉容量費逐年下降等因素，年均報酬率約10%，約7年回本。這裡面我們整理出三大關鍵因素：

●關鍵點一：敏感度分析看出重要變數

財務預測很常見的是有一大堆的假設情境，不同的假設情境會有不同的輸入參數，會分別跑出不同的IRR，這稱為敏感度分析。過程中我們會驗證幾個重要參數的變更如容量費率、電價差對IRR的影響。上面的案例儲能系統造價約3,000萬，做敏感度分析時，如果一項參數改變，例如當尖離峰電價差增加10%，每年收入就可能增加30多萬，年均報酬率約會增加1.5%。因此當一個變數會造成每年30萬或每月2萬的收入變化時，你就要留意這個變數可能會改變你對案場的決策，因為這是相對重要的變數。

30萬就會差1.5%！大家面對的條件與預估值不同，表後儲能的關鍵變數又那麼多，IRR差異很大就是很正常的事情，你想要大家不亂都不可能。相比之下，表前儲能就比較單純。

●關鍵點二：財務槓桿的能力

運用財務管理的技能來善用財務槓桿，也會顯著影響報酬率。一個專案可以透過借錢減少投資本金，雖然增加利息支出，但因所需投資本金大幅降低，報酬率便可以提升，財務槓桿是投資人調整風險與報酬率好用的工具。

回到上面案例，我們假設能拿到表後儲能建置成本6成的借款，利率3%，分10年攤還，融資後的年均報酬率可以從原本約10%上升到約13%。有次我跟綠學院的Hao聊到有些老闆可能因本業做得好而不喜歡借錢，Hao說針對這樣的中小企業，他最近在開發Green Impact Lab的新產品「融資翻譯官」，希望能幫助老闆賺更多錢。其實財務管理理論中對於公司最佳負債比率有很多探討，股東要求的報酬率可能比有些貸款的利率高。在風險可控、還得出錢的情況下，可以追求更低的外部資金成本，這樣股東報酬才能越大。當然取得資金與實際投資會有時間差，早點融資看似帳上有多餘的錢有點浪費，但平時企業還是得準備些週轉金，別看這些錢平時用不到，與其忽然有機會接大訂單時，臨時急迫借高利率的貸款，不如先了解有什麼幫助中小企業的低利率融資方案。

●關鍵點三：最終決定IRR數字的維運能力

變數那麼多，又再加上槓桿，很多人擔心表後儲能IRR之亂會影響用電戶評估儲能系統的判斷能力，畢竟誰不喜歡漂亮的IRR？確實，不過根據一個流傳五千年老祖先的智慧，專注看對方外表、找漂亮的男生或女生交往的人，一段時間後終究都會失望；同理，EXCEL算出來漂亮的IRR終究會讓你失望，因為決定IRR是否成真的關鍵，是儲能案場的維運能力，這裡面牽涉到知識和技術、你選的服務商的品質，所以現在會受到IRR吸引而被「騙婚」的用電戶，我們對你沒有任何同情，只能祝福你不會重蹈今日輸電級儲能案場孤兒的悲劇。

兩種評估表後儲能的思維邏輯

當我們辛辛苦苦把財務模型架起來，各種假設情境排出來，用電戶要不要投資仍取決於老闆面對本業以及其他投資案的風險報酬、資金成本的比較。

●趨吉思維：表後儲能是否幫你趨吉？

表後儲能會和用電戶自己公司的本業相互競爭。如果本業毛利很高，且不太需要顧慮用電安全，表後儲能的吸引力就不大。

接著和用電戶自己公司的其他投資案相互競爭。市場上像這種收益相對穩定，同時資金需求較大、會用槓桿的投資項目，類似的就屬房地產和再生能源案場。不過在央行限縮貸款、買方資金缺乏下，目前房市急凍；至於再生能源，現在只剩下生質能較受歡迎，長期雄霸綠學院官網熱門搜尋關鍵字，但受限於原料來源，你未必有機會參與。現在本業還保有高毛利的公司已經所剩無幾，其他投資案收益穩定的也不太多，相比之下，表後儲能還算是現階段較可行的投資項目。

●避凶思維：表後儲能是否幫你避凶？

如果你的本業以及其他投資案暫時沒有風險報酬更好的選項，表後儲能有機會降低停電造成的營業損失風險，又能提供與長期股市指數投資相當的年均報酬率，是相當吸引人的選項。

走在馬路上不會突然暈倒不代表身體健康，同理可證沒大停電也不代表電力系統很穩定。從2019年起，電力調度就已經常常走鋼索，區域停限電已不是新鮮事，與其讓停限電造成工廠千萬級的營業損失，不如建置MW等級的儲能系統，一次就回本！

對於重視用電品質的產業，儲能系統也可作為備用電力，達到更高的用電品質；最後，可以成為工廠的備用電力，在多重應用與節費模式下讓公司建立能源護城河，在這波產業低碳轉型的淘汰賽中，更有機會存活下來。下一篇，我們來談幾個要注意的風險。

（註）Internal Rate of Return，簡稱IRR，直翻為內部報酬率，「內部」一詞，是指這個報酬率不考慮外部因素，例如通貨膨脹、資本成本或各種金融風險。在文章中我們則是改用年均報酬率，或直接簡稱報酬率，因為便於溝通，市場上人們說的報酬率一般都是採用每年來計算，其定義是一系列現金流量平均一期的報酬率。同時，一般我們說利率、通貨膨脹率等，若沒有特別註明，也都是以一年為計算單位。更多IRR的說明請見

《電力交易E-dReg投報財務模型》



本文經授權轉載自【綠學院】表後儲能的報酬率IRR到底是多少？





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