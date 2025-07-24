照護線上》革命性突破！微創胸主動脈分支支架手術，不開胸、心臟不停跳，完成全主動脈弓置換，幫助降低手術風險，心臟血管外科醫師圖文解析

林口長庚心臟血管外科團隊引進新型一體成型胸主動脈分支支架，是近期美國FDA核准可臨床應用的胸主動脈分支支架，可在維持患者腦部動脈血流的狀況下，以微創方式處理主動脈弓血管瘤，避免傳統開胸及心臟停止，降低手術風險與恢復時間，為台灣心臟血管外科治療開創嶄新里程碑。

◎照護線上

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「六年前，有位八十多歲的老先生因為突發性劇烈胸痛被送到急診室，檢查發現急性主動脈剝離，於是接受緊急全開胸的胸主動脈置換手術。」林口長庚心臟血管外科主任陳紹緯教授表示，「雖然胸口留下了一道三十公分的傷口，但是也挽回寶貴的生命，如今患者已高齡近九十歲。」

這次住院的原因是患者主動脈弓的血管瘤快速擴大至6公分，需要再次手術。陳紹緯教授解釋，傳統的手術方式需要再次打開胸骨三十公分的傷口，搭配體外心肺循環機，在手術過程中須讓心跳停止，並將體溫降至攝氏二十度以保護腦部才能完成手術。過去替代的主動脈支架手術包括煙囪或開窗手術，滲漏風險及手術失敗比例都相當高。

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所幸林口長庚心臟血管外科團隊引進新型一體成型胸主動脈分支支架，是近期美國FDA核准可臨床應用的胸主動脈分支支架，可在維持患者腦部動脈血流的狀況下，以微創方式處理主動脈弓血管瘤，避免傳統開胸及心臟停止，降低手術風險與恢復時間，為台灣心臟血管外科治療開創嶄新里程碑。

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「病患術後影像顯示支架位置良好，雙側頸動脈血流順暢，主動脈瘤已完全被支架隔絕。」主刀醫師陳紹緯教授表示，「林口長庚醫院是目前台灣少數有能力進行分支支架手術的醫學中心，特別是針對複雜性主動脈弓血管瘤零區病人，手術經驗已領先亞洲一流醫學中心，整個手術過程不需要30公分的開胸傷口，僅需經由腹股溝、頸動脈、腋下的小切口，在複合式混成手術房完成，手術時間及出血量都顯著減少。對高齡、高風險病人而言，可顯著降低手術風險。」

微創胸主動脈分支支架手術 提升成功率、漸少併發症

主動脈是人體最大的血管，長時間承受血流的衝擊。陳紹緯教授說，當主動脈壁老化、發生病變之後，主動脈可能像氣球一般逐漸膨大，形成主動脈瘤（aortic aneurysm）。隨著主動脈瘤逐漸膨大，破裂風險也越來越高。

主動脈瘤的危險因子包括年長、男性、抽菸及家族病史等。陳紹緯教授說，主動脈瘤大多沒有症狀，讓患者毫不自覺，但是當主動脈瘤破裂時，可能導致突發性劇烈胸痛、腹痛，並因為大量內出血而休克，危及性命。

主動脈瘤可能出現在升主動脈、主動脈弓、降主動脈、腹主動脈。由於主動脈弓的構造較複雜，以往大多要採用傳統開胸手術來處理位於主動脈弓的主動脈瘤。陳紹緯教授說，手術過程中必須使用體外心肺循環機，讓心跳停止，並將體溫降至攝氏二十度以保護腦部。

如果要採用主動脈支架手術，便得利用人工血管進行外科繞道手術，或利用小血管支架進行血管內「煙囪支架手術」。陳紹緯教授說，若採外科繞道手術，便需經由額外刀口進行；若採「煙囪支架手術」，則會增加主動脈支架滲漏的風險。

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新式胸主動脈分支支架具有內建的分支設計，帶來革命性的突破，能夠在維持患者腦部動脈血流的同時，以微創方式治療複雜主動脈弓疾病，避免傳統開胸及心臟停止！陳紹緯教授解釋，在置放主動脈支架後，可利用內建的導絲引導小支架，以維持血流。由於採用一體成型設計的新技術，能夠降低滲漏和移位的風險，且不需額外手術刀口，可顯著縮短手術時間、減少術後疼痛、降低手術風險、減少併發症、縮短恢復期。

陳紹緯教授說，「胸主動脈分支支架手術會在複合式混成手術房進行，這種一站式手術環境，配備先進影像導引系統，可以即時進行3D影像重組，利用術中即時的高解析度影像導引，達到精準定位，整體手術成功關鍵在於詳細的術前規劃及團隊成員在手術中的精準操作。」

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林口長庚醫院心臟血管外科團隊成功引進胸主動脈分支支架系統，標誌台灣在主動脈疾病治療領域的重大突破。陳紹緯教授表示，這項技術對於解剖結構適合的患者而言，是微創、高效且長期可靠的治療方式，尤其適合外科手術高風險患者，為他們提供了過去難以想像的治療可能性。

微創胸主動脈分支支架手術為複雜主動脈弓病變提供了全新治療選擇，其微創特性大幅降低了患者的手術風險，也代表台灣的心臟血管治療邁入新紀元！

筆記重點整理

●當主動脈壁老化、發生病變之後，主動脈可能像氣球一般逐漸膨大，形成主動脈瘤。危險因子包括年長、男性、抽菸及家族病史等。主動脈瘤大多沒有症狀，讓患者毫不自覺，但是當主動脈瘤破裂時，可能導致突發性劇烈胸痛、腹痛，並因為大量內出血而休克，危及性命。

●由於主動脈弓的構造較複雜，以往大多要採用傳統開胸手術來處理位於主動脈弓的主動脈瘤。手術過程中必須使用體外心肺循環機，讓心跳停止，並將體溫降至攝氏二十度以保護腦部。

●新式胸主動脈分支支架具有內建的分支設計，帶來革命性的突破。在置放主動脈支架後，可利用內建的導絲引導小支架，以維持血流。由於採用一體成型設計的新技術，能夠降低滲漏和移位的風險，且不需額外手術刀口，可顯著縮短手術時間、減少術後疼痛、降低手術風險、減少併發症、縮短恢復期。

●微創胸主動脈分支支架手術是微創、高效且長期可靠的治療方式，為複雜主動脈弓病變提供了全新選擇。尤其適合外科手術高風險患者，為他們提供了過去難以想像的治療可能性。

本文經授權轉載自【照護線上】革命性突破！微創胸主動脈分支支架手術，不開胸、心臟不停跳，完成全主動脈弓置換，幫助降低手術風險，心臟血管外科醫師圖文解析

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